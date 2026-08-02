¿Podrán fichar? FC Juárez responde a prohibición de FIFA para registrar jugadores

El club fronterizo atribuyó la restricción a una actualización documental y aseguró que ya atiende el procedimiento administrativo

Bravos afronta su situación ante la FIFA. | Imago7.

FC Juárez emitió un comunicado oficial después de que su nombre apareciera en la Lista de Prohibición de Registros de la FIFA, una medida que le impide inscribir nuevos futbolistas de manera temporal desde el 27 de julio de 2026.

El club fronterizo explicó que la situación se originó por una actualización de documentos relacionados con la sociedad ante un organismo independiente del máximo ente rector del fútbol internacional.

📑 COMUNICADO OFICIAL.



En relación con la información que ha surgido sobre el registro de nuevos jugadores, Fútbol Club Juárez informa lo siguiente. pic.twitter.com/rsstMnpq8t — FC Juárez (@fcjuarezoficial) August 2, 2026

“En relación a la información que ha surgido sobre una prohibición de la FIFA para el registro de nuevos jugadores, Fútbol Club Juárez informa que dicha situación se derivó de una actualización de documentos de la sociedad ante un organismo independiente de la FIFA”, señaló la institución.

La directiva añadió que ya trabaja en el procedimiento administrativo correspondiente y espera que la modificación documental quede reflejada en los sistemas para retomar con normalidad cualquier trámite relacionado con altas de jugadores.

“FC Juárez se encuentra atendiendo el procedimiento administrativo ordinario de acreditación y en espera de que dicha actualización se vea reflejada a la brevedad, a fin de continuar con regularidad cualquier trámite necesario”, agregó el comunicado.

La restricción impide que los Bravos completen el registro oficial de cualquier futbolista contratado después del 27 de julio. El club puede negociar o anunciar incorporaciones, pero no podrá inscribirlas mientras permanezca dentro del listado de la FIFA.

Hasta la publicación del comunicado, no existía una explicación oficial sobre el motivo de la medida. La postura del conjunto fronterizo descarta, por ahora, que la sanción esté relacionada con adeudos, disputas contractuales o incumplimientos derivados de transferencias.

La FIFA utiliza la Lista de Prohibición de Registros para identificar a los clubes que tienen bloqueada de forma temporal la inscripción de jugadores. La restricción se mantiene hasta que la institución involucrada corrige la situación y el organismo autoriza el levantamiento de la medida.

FC Juárez concretó varias incorporaciones antes de la fecha de entrada en vigor de la prohibición. Gilberto Sepúlveda, Juan Sigala, Said Godínez y Lucas Romero se encuentran entre los futbolistas sumados por el equipo para el Apertura 2026. El club ya había enfrentado un caso similar en 2024, cuando apareció en el mismo listado por cuestiones administrativas. En aquella ocasión, la restricción fue retirada después de que la institución regularizó la documentación correspondiente.

La situación administrativa aparece en medio de un inicio complicado en el Apertura 2026, torneo en el que los Bravos acumulan tres derrotas consecutivas. Su resultado más reciente fue una caída ante Pumas, mientras la directiva trabaja para resolver la restricción y recuperar la posibilidad de registrar nuevos jugadores.

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