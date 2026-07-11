América y LA Galaxy: un duelo que promete goles

La oncena azulcrema se medirá con el poderoso conjunto de la MLS, equipo con el que suele tener malos resultados

América y Galaxy y las veces que se han enfrentado | Imago 7 /Reuters

El Club América y LA Galaxy volverán a verse las caras en un duelo que promete emociones, pero el antecedente más reciente entre ambos equipos ya dejó claro que los goles suelen ser protagonistas cuando coinciden sobre el terreno de juego. Estos equipos se han enfrentado en 2 ocasiones, la primera fue en el año 2015 en la International Cup y el triunfo fuer para los de la MLS por 2 – 1. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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