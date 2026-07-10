Pumas vs América de Cali, en vivo: horario y dónde ver el amistoso entre Liga MX y Liga BetPlay

Pumas enfrenta al América de Cali en un amistoso internacional previo al Apertura 2026. Conoce horario, sede, transmisión y novedades del equipo universitario

Partidos en vivo: Pumas vs América de Cali | Claro Sports

Pumas continúa con su preparación para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX y disputará un partido amistoso internacional contra América de Cali, uno de los clubes que se alistan para el segundo semestre de la Liga BetPlay. El encuentro se realizará en Ciudad Universitaria como parte del Pumas Fan Fest.

El compromiso permitirá al equipo dirigido por Esteban Solari completar una de sus últimas pruebas antes del inicio del campeonato mexicano. Los universitarios debutarán oficialmente el sábado 18 de julio ante Pachuca, también en el Estadio Olímpico Universitario, por la primera jornada del Apertura 2026.

Pumas llegará después de vencer 3-0 a Cancún FC en su primer encuentro de pretemporada. Uriel Antuna marcó dos goles y Kleber Carranza completó el resultado en el Estadio Andrés Quintana Roo, en el inicio de la etapa de Solari al frente del conjunto auriazul.

América de Cali, por su parte, afrontará el segundo partido de su gira por México tras derrotar 1-0 a Santos Laguna. El conjunto colombiano se impuso en el Estadio Corona con una anotación del venezolano Jhon Murillo durante el tiempo agregado, antes de continuar su preparación frente a Pumas.

Pumas vs América de Cali ¿Cuándo, dónde y a qué hora es el partido amistoso?

El partido Pumas vs América de Cali se jugará el domingo 12 de julio de 2026 a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. La transmisión por televisión abierta comenzará cinco minutos antes del silbatazo inicial.

El encuentro forma parte del Pumas Fan Fest 2026, evento organizado por el club para reunir a sus aficionados antes del arranque de la Liga MX. Para Colombia, el compromiso comenzará a las 13:00 horas, debido a la diferencia horaria entre ambos países.

¿Quién transmite en vivo el Pumas vs América de Cali y dónde se podrá ver por TV y online?

En México, el Pumas vs América de Cali podrá verse en vivo por Las Estrellas, con el inicio de la transmisión programado para las 11:55 horas. La señal estará disponible en televisión abierta para seguir el encuentro desde el Estadio Olímpico Universitario.

La programación de transmisiones también incluye las señales de TUDN y ViX Premium para el seguimiento digital del amistoso. En Colombia, el partido será transmitido por Win Sports, Win+ Fútbol y la plataforma Win Play, desde las 13:00 horas.

¿Cómo llega Pumas al amistoso contra el rival colombiano? Altas, bajas y fichajes oficiales

Pumas comenzará el Apertura 2026 con Esteban Solari como entrenador, después de la salida de Efraín Juárez. El técnico argentino firmó un contrato por dos años y comenzó los trabajos de pretemporada el pasado 24 de junio, con el objetivo de preparar al plantel que viene de disputar la final del Clausura 2026.

En cuanto a las incorporaciones, los universitarios sumaron a Sebastián Córdova y Cristian ‘Chicote’ Calderón. Córdova llegó para reforzar el mediocampo después de su etapa con Toluca, mientras que Calderón se integró para competir por un lugar en el lateral izquierdo.

Las bajas confirmadas incluyen a Jordan Carrillo, quien terminó su préstamo y continuó su carrera con Guadalajara, así como a César Garza, quien regresó a Monterrey al concluir su cesión. La salida de Efraín Juárez también representó un cambio en la estructura del equipo, luego de que el entrenador dejara el club tras alcanzar la final del torneo anterior.

Solari todavía no cuenta con la totalidad de la plantilla. Pedro Vite y Guillermo Martínez recibieron días de descanso tras participar con Ecuador y México, respectivamente, en el Mundial 2026. Ambos jugadores deberán incorporarse antes del debut contra Pachuca, por lo que su presencia frente al América de Cali dependerá de la planificación del cuerpo técnico.

Te puede interesar