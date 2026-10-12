América cumple 110 años: títulos, leyendas, épocas doradas y un histórico tricampeonato

El conjunto azulcrema, con 16 títulos, es el equipo más ganador del fútbol mexicano, siendo el equipo más amado y más odiado de México

Las Águilas del América cumplen 110 años de historia | Claro Sports

El Club América celebra 110 años de historia este lunes 12 de octubre de 2026. El equipo más ganador de la Liga MX celebra su aniversario con 16 campeonatos de Liga, una época reciente marcada por el histórico tricampeonato, una colección especial para conmemorar la fecha y un presente que vuelve a colocarlo en lo alto: al cierre de la jornada 11 del Apertura 2026, las Águilas aparecen como líderes con 21 puntos y todavía tienen un partido pendiente. Pasaron más de once décadas, cambiaron generaciones, estadios, jugadores y entrenadores, pero América conserva una característica que atraviesa toda su historia: difícilmente pasa inadvertido en el fútbol mexicano.

La propia institución resumió el sentido de la celebración: “El 110° aniversario del Club América es un evento histórico, en el que buscamos celebrar de la mano de la afición, la grandeza, la cultura y la historia que han definido a nuestra institución a lo largo de más de un siglo”. Los festejos comenzaron desde el partido ante Monterrey y se extenderán durante octubre, pero la fecha sirve también para mirar hacia atrás y entender cómo un equipo nacido entre estudiantes terminó convertido en una de las instituciones que más pasiones despierta en México.

De unos estudiantes en la Condesa al nacimiento del Club América

Todo comenzó en 1916. Rafael Garza Gutiérrez ‘Récord’ y Germán Núñez Cortina, entonces adolescentes y estudiantes del Colegio Mascarones, impulsaron la formación de un equipo que posteriormente se uniría con el conjunto Colón. El 12 de octubre de aquel año se reunieron en los llanos de la Condesa para definir la identidad del nuevo club. Pedro ‘Cheto’ Quintanilla propuso el nombre América debido a la fecha, por el “Descubrimiento de América”, además de realizar el bosquejo del escudo con el continente y las iniciales C y A. Los colores azul y crema también quedaron ligados desde aquellos primeros días a un equipo que nació mucho antes de convertirse en una potencia económica y deportiva.

Uno de los momentos que transformó definitivamente su dimensión ocurrió el 22 de julio de 1959, cuando Emilio Azcárraga Milmo adquirió al América. Aquella nueva administración impulsó una etapa de crecimiento que posteriormente estaría vinculada también con el Estadio Azteca. El inmueble abrió sus puertas el 29 de mayo de 1966 precisamente con un América contra Torino, y Arlindo dos Santos anotó el primer gol en la historia del estadio. Desde entonces, el escenario de Santa Úrsula quedó unido a innumerables campeonatos, clásicos y noches que construyeron la identidad azulcrema.

Las épocas doradas y los nombres que construyeron la historia

Los campeonatos aparecieron muy pronto. América conquistó cuatro ligas consecutivas entre las temporadas 1924-25 y 1927-28, la primera gran época dominante de su historia. Décadas después llegaron los años ochenta, otro periodo fundamental: conquistó los torneos 1983-84, 1984-85 y PRODE 1985 de manera consecutiva, y más tarde agregó los campeonatos 1987-88 y 1988-89. Cinco títulos de Liga en una misma década ayudaron a consolidar al América como una referencia del fútbol nacional.

Cada etapa produjo también sus propios símbolos. Carlos Reinoso, Enrique Borja, Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Héctor Miguel Zelada, Antonio Carlos Santos, Luis Roberto Alves ‘Zague’ y Cuauhtémoc Blanco forman parte de una lista que atraviesa diferentes generaciones. A ellos se suman figuras como Guillermo Ochoa, Germán Villa, Pavel Pardo, Salvador Cabañas, Christian Benítez y Moisés Muñoz, así como en la época actual tiene grandes referentes como Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Jonathan Rodríguez, Richard Sánchez, Brian Rodríguez, Jonathan Dos Santos, Diego Valdés, Luis Ángel Malagón, Alejandro Zedejas y otros futbolistas que dejaron momentos reconocibles para el americanismo. Reinoso representó una época de transformación; Zague se convirtió en referente goleador y Cuauhtémoc Blanco pasó de las fuerzas básicas a transformarse en uno de los mayores símbolos surgidos del propio club.

El palmarés explica otra parte de esa dimensión. América cuenta con 16 títulos de Liga MX y seis Copas México, además de otros campeonatos nacionales, mientras que fuera del país ha levantado siete veces la Copa de Campeones de Concacaf y dos Copas Interamericanas. Desde 2025 comparte con Cruz Azul el récord de siete conquistas en el máximo torneo de clubes de la Concacaf, una marca que confirma que su historia no se limita al fútbol mexicano.

El América haciendo historia con el tricampeonato | Imago7

El América, el más amado y odiado, pero nunca pasa inadvertido

Existe otro campeonato que no aparece en las vitrinas: el de la conversación alrededor del equipo. La Encuesta Nacional de Afición al Fútbol Mexicano 2026 de Mitofsky colocó nuevamente al América como el club con más seguidores del país y, al mismo tiempo, como el que registra mayor rechazo. Esa combinación explica buena parte de una identidad que durante décadas ha encontrado combustible tanto en el respaldo de sus aficionados como en la oposición de quienes quieren verlo perder. El América puede ser querido o rechazado, pero continúa siendo el equipo que más interés concentra en el fútbol mexicano.

Esa polarización se alimenta también de sus grandes rivalidades. Chivas representa el Clásico Nacional, con aquella final de 1983-84 ganada por las Águilas como uno de sus capítulos fundamentales. Cruz Azul construyó con América el Clásico Joven, una rivalidad atravesada por cinco finales de Liga y episodios como 1972, 1989, 2013, 2018 y 2024. Con Pumas, la disputa capitalina adquirió fuerza durante los años ochenta y tuvo tres definiciones por el campeonato: América se impuso en 1984-85 y 1987-88, mientras los universitarios respondieron en 1990-91. Chivas, Cruz Azul y Pumas han sido adversarios fundamentales para entender por qué la historia americanista también se construyó frente a un rival.

Pocas noches resumen mejor esa personalidad que la final del Clausura 2013 frente a Cruz Azul. América estaba abajo 2-0 en el marcador global, jugaba con diez hombres desde el primer tiempo y llegaba a los últimos minutos con el campeonato prácticamente perdido. Aquivaldo Mosquera marcó al 88 y, en el 90+3, Moisés Muñoz abandonó su portería, subió a buscar un tiro de esquina y se lanzó de cabeza para un remate que terminó desviado por Alejandro Castro hacia la red. La serie llegó a tiempos extra y posteriormente a los penales, donde las Águilas completaron una remontada que permanece como una de las victorias más agónicas y recordadas en la historia de la Liga MX.

Moisés Muñoz en la final del 2013 | Imago 7

André Jardine y el tricampeonato que abrió otra época dorada

Más de una década después apareció otra generación destinada a ocupar un lugar destacado. André Jardine condujo al América a los títulos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, con lo que convirtió al club en el primero capaz de conseguir un tricampeonato desde la instauración de los torneos cortos. Su etapa produjo además el Campeón de Campeones, la Supercopa MX y la Campeones Cup 2024. En junio de 2026, América y Jardine terminaron de común acuerdo una etapa en la que el brasileño acumuló seis trofeos y quedó reconocido por el propio club como uno de los entrenadores más exitosos de su historia.

El Apertura 2024 permanece como el último campeonato de Liga del América. Las Águilas derrotaron a Monterrey en aquella final, alcanzaron la estrella número 16 y cerraron una secuencia de tres coronas consecutivas que parecía prácticamente imposible dentro del formato actual. El logro también conectó dos generaciones separadas por cuatro décadas: el América de Jardine reprodujo una cadena de tres campeonatos que el club ya había conseguido en los ochenta con las temporadas 1983-84, 1984-85 y PRODE 1985.

André Jardine dice adiós al América después de tres años | Imago7

La historia, sin embargo, ya entró en otra etapa. Guillermo Almada tomó el banquillo azulcrema en 2026 con el desafío de prolongar una exigencia deportiva elevada por el ciclo anterior, de la mano de los nuevos refuerzos que comienzan a marcar diferencia, como Miguel Borja, Santiago Ramos, Santiago Bueno y Carlos Álvarez. El aniversario 110 encuentra al América nuevamente en la pelea por los primeros lugares: después de la jornada 11 del Apertura 2026 aparece en la cima con 21 puntos en diez partidos disputados, debido a que todavía tiene un encuentro pendiente. El dato permite que la celebración no se reduzca a mirar fotografías antiguas o recordar trofeos, porque el presente vuelve a colocar al club frente a la posibilidad de escribir otro capítulo.

Los festejos también llegaron a la indumentaria. Adidas y América presentaron una playera especial por el 110 aniversario que recupera los colores crema y azul y toma como inspiración los uniformes de la década de los setenta, periodo relacionado con figuras como Carlos Reinoso y Enrique Borja. El homenaje enlaza pasado y presente en un año en el que el club vuelve a competir por la Liga MX y celebra más de un siglo de rivalidades, remontadas, estrellas y personajes que ayudaron a construir su identidad. De aquellos adolescentes reunidos en la Condesa en 1916 al América que encabeza el Apertura 2026, han transcurrido 110 años; la historia azulcrema, sin embargo, continúa abierta.