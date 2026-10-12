Ricardo Peláez explica la grandeza del América en su aniversario 110: “Todo el mundo se prepara para ganarle”

El exdirectivo azulcrema destacó el trabajo de Guillermo Almada, recordó sus éxitos con las Águilas y analizó el cierre del ciclo de Jardine

Peláez considera que el América de Almada puede levantar el título | Claro Sports

Ricardo Peláez considera que una de las principales características del América es la exigencia que enfrenta tanto dentro como fuera de la institución. En la celebración del 110 aniversario del club, el exjugador y exdirectivo explicó en exclusiva para Claro Sports por W Radio que la presión por obtener resultados comienza desde el momento en que alguien se incorpora al equipo, mientras que sus rivales encuentran una motivación especial para enfrentarlo.

“Grandeza. El jugador, directivo, entrenador que llega al América, con experiencia o sin experiencia, se da cuenta de la exigencia que tiene, la exigencia para adaptarse rápido, para entregar resultados, entonces no es fácil. Cuando estás desde fuera, todo el mundo se prepara para ganarle al América; cuando estás adentro, entiendes esa exigencia y la vives definitivamente”.

El exseleccionado mexicano comparó la atención que generan América y Guadalajara, dos clubes en los que trabajó como futbolista y presidente deportivo, señalando las diferencias que hacen especial al cuadro azulcrema.

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“América y Guadalajara son los más grandes, me tocó estar en los dos equipos como jugador y como directivo y sí te puedo decir que hay una diferencia: en el América, o le vas o lo odias, y al Guadalajara, o le vas o no le vas”.

Ricardo Peláez recuerda sus títulos y la final de 2013

Peláez debutó profesionalmente en 1985 y conquistó el PRODE 85 durante su primera etapa con las Águilas. Después de jugar en Necaxa regresó al conjunto capitalino y, años más tarde, asumió la presidencia deportiva entre 2011 y 2016. En ese periodo consiguió dos títulos de Liga y dos campeonatos de Concacaf, además de participar en el Mundial de Clubes. La final del Clausura 2013 contra Cruz Azul ocupa un lugar especial entre sus recuerdos.

“Algún día el señor Azcárraga me dijo: ‘Felicidades, porque se ha hecho mucho con poco’. No teníamos un presupuesto muy grande. Me tocó vivir aquella final del 2013, que para mí es la más emocionante de la historia; me tocó el título con Tony Mohamed en el 2014, me tocaron dos Concacaf, que era una exigencia muy importante para el señor Azcárraga, también en el plano internacional”.

Su gestión también incluyó una reorganización de la estructura deportiva, desde las categorías inferiores hasta el primer equipo. “Llegué con poca experiencia, pero me entregué al máximo. Me tocó cambiar toda la estructura, desde escoger a los entrenadores de cada categoría, al coordinador y director de fuerzas básicas, hasta el director técnico del primer equipo”.

Guillermo Almada y las posibilidades de título en el Apertura 2026

Con 21 puntos en diez encuentros disputados, América encabeza la clasificación al cierre de la jornada 11. El equipo ha mantenido esa posición pese a los cambios de entrenador y a la incorporación tardía de sus contrataciones. Peláez reconoció que inicialmente tenía dudas sobre la planificación deportiva, pero modificó su valoración después de observar el trabajo de Almada y la integración de los refuerzos.

“Al principio yo decía que se me hacía muy raro que no llegaran refuerzos, que jugará con tantos jóvenes, no veía a un América, pero después veo el trabajo de Almada y veo que con los jugadores se mantuvo en las primeras posiciones y veo que le llegaron los refuerzos en la jornada 8”.

La recuperación de Alejandro Zendejas y Luis Ángel Malagón, junto con la incorporación de los nuevos futbolistas, son factores que el exdirectivo tomó en cuenta para evaluar las posibilidades del plantel en la fase decisiva del campeonato.

“Ya viendo el cuadro completo, hoy te digo, y estando en la posición en la que está, que el América va a ser candidato para este torneo, como lo es Toluca, como lo puede ser Cruz Azul. Todos ellos han tenido altibajos, pero el América se ha mantenido en la parte alta. Entonces, para mí, por supuesto que ya completo y con los refuerzos que tiene, el América es candidato sin duda para este título”.

¿Era el momento de la salida de André Jardine?

La entrevista también abordó el final del ciclo de André Jardine, quien dirigió al conjunto azulcrema durante el tricampeonato del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. El brasileño dejó el cargo en junio de 2026, después de conquistar seis trofeos durante su gestión. Peláez consideró que la separación fue oportuna por el desgaste que puede acumularse incluso después de conseguir resultados importantes.

“Siempre hay un desgaste, siempre hay un momento en el que hay que saberse hacer a un lado. Yo creo que cuando te das cuenta que a lo mejor tu discurso, tu manera de comunicarte con los jugadores ya no tiene la misma atención”.

El exdirectivo relacionó esa situación con su propia experiencia en la administración deportiva, particularmente con la dificultad de mantener el mismo nivel de atención sobre las distintas áreas de una institución a lo largo de varios años.

“Fue muy exitoso el ciclo, fueron tres títulos consecutivos, entonces yo creo que era momento también de hacerse a un lado. Deja las puertas abiertas, en cualquier momento podrás regresar. Creo que hizo un gran trabajo y eso lo mantiene vigente, por supuesto, tanto al club como a él”.

Peláez concluyó su participación con un reconocimiento a quienes han formado parte de los 110 años del América, desde entrenadores y dirigentes hasta futbolistas y aficionados. El aniversario encuentra a la institución en una nueva etapa deportiva, con Guillermo Almada al frente y el objetivo de conquistar un campeonato que no consigue desde el Apertura 2024.