Querétaro, la mejor defensa de la Liga MX: el dato que explica su tercer lugar en el Apertura 2026

Gallos Blancos tiene la defensa menos goleada del Apertura 2026 y solo ha recibido ocho tantos en 10 partidos

Querétaro registra ocho goles recibidos | Claro Sports

Querétaro ha encontrado una forma particular de escalar en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Mientras la tabla comienza a definir a los equipos que pelearán por un boleto a la Liguilla, Gallos Blancos ha construido su posición desde la solidez defensiva, una característica que se ha mantenido jornada tras jornada y que acompaña su actual pelea por los primeros sitios.

Después de 11 fechas, el equipo dirigido por Esteban ‘Chino’ González ocupa el tercer lugar de la clasificación con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y dos derrotas. Los queretanos tienen un partido pendiente y se encuentran empatados en unidades con Toluca, que marcha segundo, pero la diferencia más clara entre los equipos de la parte alta aparece en los goles recibidos.

El conjunto emplumado ha concedido ocho goles en 10 partidos, el registro más bajo de toda la Liga MX. América y Chivas aparecen después, con 11 tantos recibidos cada uno. Además, los Gallos han conseguido que ningún rival les marque tres o más goles en un mismo encuentro durante el torneo.

¿Por qué Querétaro es tercero de la Liga MX? La defensa de Gallos Blancos en el Apertura 2026

Los ocho goles que ha recibido Querétaro están repartidos en seis partidos. América le marcó uno en la jornada 1; Pachuca hizo uno en la jornada 2; Tigres consiguió dos en la jornada 3; Toluca anotó dos en la jornada 5, mientras que Atlas y León hicieron uno cada uno en las jornadas 6 y 9, respectivamente. Solo UANL y los Diablos Rojos consiguieron marcar más de una vez.

Goles en contra: Querétaro 0-1 América, jornada 1 Pachuca 1-2 Querétaro, jornada 2 Querétaro 3-2 Tigres, jornada 3 Querétaro 1-2 Toluca, jornada 5 Atlas 1-3 Querétaro, jornada 6 Querétaro 1-1 León, jornada 9



La otra parte del registro aparece en las porterías en cero. Pumas empató 0-0 con Querétaro en la jornada 4, mientras que Tijuana perdió 0-1, Chivas 0-2 y Atlante 0-2. Tres de las cuatro porterías en cero llegaron en los últimos cuatro partidos disputados, periodo en el que los Gallos únicamente recibieron un gol.

Pumas 0-0 Querétaro, jornada 4

Tijuana 0-1 Querétaro, jornada 8

Chivas 0-2 Querétaro, jornada 10

Querétaro 2-0 Atlante, jornada 11

Guillermo Allison, el guardián del marco queretano

La estructura defensiva tiene como referente a Guillermo Allison, quien está en Querétaro desde el Apertura 2023. Frente a él aparecen elementos como Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte y Daniel Parra, además de otros revulsivos como Paulo Victor De Almeida. Reyes llegó en el Apertura 2025 y porta el gafete de capitán, mientras que Abascia, Duarte y Parra se incorporaron para el Clausura 2026.

La continuidad de esa línea también permite comparar los números de un torneo a otro. En el Clausura 2026, Querétaro recibió 21 goles en 17 partidos, un promedio de 1.23 por encuentro. En el Apertura 2026 lleva ocho en 10 juegos, con una media de 0.8 goles concedidos por partido.

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Guillermo Allison ha sido titular en 10 juegos con Querétaro | Imago7

¿Cuántos goles ha recibido Querétaro en cada torneo de la Liga MX desde su regreso en 2009?

El registro actual también abre una posibilidad dentro de la historia reciente del club en Primera División. Desde su regreso a la máxima categoría en el Apertura 2009, Querétaro no había llegado a estas alturas de un torneo con una cifra tan baja de goles recibidos. En torneos completos, sus registros más bajos fueron 18 goles en el Clausura 2018 y 19 en el Apertura 2019 y Apertura 2021.De mantenerse la proyección, los Gallos cerrarían el Apertura 2026 con una cifra cercana a los 14 tantos permitidos.

Torneo Goles en contra Apertura 2026* (en disputa) 8 Clausura 2026 21 Apertura 2025 29 Clausura 2025 24 Apertura 2024 31 Clausura 2024 21 Apertura 2023 29 Clausura 2023 21 Apertura 2022 35 Clausura 2022 21 Apertura 2021 19 Clausura 2021 25 Apertura 2020 28 Clausura 2020* (torneo suspendido en la J10 por coronavirus) 15 Apertura 2019 19 Clausura 2019 30 Apertura 2018 20 Clausura 2018 18 Apertura 2017 27 Clausura 2017 27 Apertura 2016 24 Clausura 2016 26 Apertura 2015 25 Clausura 2015 23 Apertura 2014 22 Clausura 2014 22 Apertura 2013 19 Clausura 2013 20 Apertura 2012 30 Clausura 2012 30 Apertura 2011 21 Clausura 2011 35 Apertura 2010 28 Bicentenario 2010 25 Apertura 2009 29

El rendimiento defensivo del Querétaro | Gemini

La venta de Querétaro comienza a reflejarse en los resultados de la Liga MX

La nueva etapa de Querétaro comenzó oficialmente el 11 de julio de 2025, cuando Grupo Caliente concretó la venta del club al fondo de inversión estadounidense Innovatio Capital, encabezado por Marc Spiegel. La operación marcó el inicio de una nueva administración para los Gallos Blancos.

El primer torneo con los nuevos propietarios fue el Apertura 2025, aunque el proyecto mantuvo inicialmente una línea de continuidad. Querétaro terminó en el duodécimo lugar con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y nueve derrotas, con 19 goles anotados y 29 recibidos. La posición fue la misma que había ocupado en el torneo anterior, por lo que los primeros meses estuvieron marcados por la transición administrativa.

Para el Clausura 2026 comenzaron a presentarse modificaciones en la estructura deportiva. Benjamín Mora dejó el cargo de entrenador y Esteban ‘Chino’ González asumió la dirección técnica, mientras que Álvaro de la Torre tomó responsabilidades en la dirección deportiva. El equipo volvió a sumar 20 puntos, aunque terminó en el undécimo puesto, un movimiento de una posición respecto al torneo anterior pero con avance en lo que hoy es su principal fortaleza: la defensa (21 goles recibidos, ocho menos respecto al semestre anterior)

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El cambio en los resultados es más evidente en el presente Apertura 2026. Después de 10 partidos disputados, Querétaro suma 20 puntos y ocupa el tercer lugar de la clasificación, con seis victorias, dos empates y dos derrotas, además de un encuentro pendiente. A nivel defensivo, los Gallos también presentan una modificación en sus registros: han recibido ocho goles, frente a los 21 que concedieron durante todo el Clausura 2026.

Así, poco más de un año después de la venta, los resultados del Apertura 2026 muestran una evolución respecto a los dos primeros torneos bajo la nueva administración. Querétaro pasó del duodécimo lugar al undécimo y posteriormente al tercer puesto, mientras que su registro defensivo también se redujo de 29 a 21 goles recibidos en 17 partidos, mientras que son ocho en 10 encuentros en el vigente Apertura.

Próximos juegos del Querétaro: ¿Quiénes son sus rivales?

El calendario que resta presenta siete partidos: Santos, San Luis, Cruz Azul, Juárez, Puebla, Monterrey y Necaxa. La Franja, Laguneros y Bravos se encuentran entre las cinco ofensivas con menos goles del torneo, mientras que la Máquina es el único de esos próximos rivales que aparece entre las cinco mejores ofensivas, un contraste que puede influir en el registro defensivo de Querétaro durante el cierre de la fase regular.

Santos vs Querétaro | Jornada 12 | 17 de octubre

San Luis vs Querétaro | Jornada 13 | 20 de octubre

Querétaro vs Cruz Azul | Jornada 14 | 25 de octubre

Juárez vs Querétaro | Jornada 15 | 30 de octubre

Querétaro vs Puebla | Jornada 16 | 8 de noviembre

Querétaro vs Monterrey | Jornada 7 | 14 de noviembre

Querétaro vs Necaxa | Jornada 17 | 22 de noviembre

Por ahora, la defensa es el punto de referencia estadístico de un Querétaro que pelea en la parte alta de la Liga MX. Ocho goles recibidos, cuatro porterías en cero y un solo tanto concedido en sus últimos cuatro partidos disputados explican la base sobre la que los Gallos Blancos han construido sus 20 puntos y su tercer lugar del Apertura 2026.