¿Ángel Correa recibió amenazas de muerte? Tigres tiene otra versión sobre su partida

Ángel Correa no habría reportado amenazas a Tigres; su salida responde al deseo de volver a Argentina y acompañar a su familia

Desmienten amenazas contra Ángel Correa. Imago 7

La salida de Ángel Correa de Tigres rumbo a River Plate habría tenido como principal motivo el deseo del delantero de regresar a Argentina y atender una situación familiar, no las supuestas amenazas de muerte que circularon en las últimas horas. De acuerdo con información publicada por AS México, el futbolista no presentó ante la directiva felina ningún reporte relacionado con amenazas y recibió facilidades para viajar y acompañar a su familia.

El reporte señala que la esposa del argentino ya se encontraba en su país y que la incertidumbre de las negociaciones había afectado al entorno familiar. Tigres respaldó la salida anticipada del jugador, mientras River Plate deberá alcanzar un acuerdo económico con el club mexicano para cerrar la transferencia. LEE LA NOTA COMPLETA

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