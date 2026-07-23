Dagoberto Espinoza marca territorio en el América: “Aunque jueguen otros aquí, el Azteca es nuestra casa”

Dagoberto Espinoza defendió la localía del equipo en el Estadio Azteca y respaldó públicamente al capitán Henry Martín tras su reciente fallo en un penalti

Dagoberto Espinoza defiende a Henry Martín | Imago 7

En el América no existen dudas sobre el sentido de pertenencia ni sobre la casa. Antes del partido frente al Atlante, el juvenil Dagoberto Espinoza defendió la localía de las Águilas en el Estadio Azteca y destacó la importancia que tiene para el plantel volver a encontrarse con su afición en dicho inmueble.

El futbolista azulcrema aseguró que, pese a que otros equipos también disputan sus partidos en el estadio, el América asume plenamente su condición de local cuando juega ahí. Para Espinoza, la posibilidad de reencontrarse con sus seguidores representa una motivación adicional para el equipo.

“Más que presión, jugar en el Estadio Azteca es una motivación porque es nuestra casa. Aunque haya otros equipos ahí, nosotros somos los locales. Es motivante reencontrarnos con nuestra gente y volver a nuestro estadio”, sentenció el canterano.

Dagoberto Espinoza respalda a Henry Martín

Durante la conferencia de prensa, Espinoza también aprovechó para cerrar filas con Henry Martín, capitán, goleador y uno de los principales referentes del América. El delantero recientemente falló una pena máxima, pero el juvenil consideró que una acción puntual no modifica la percepción que existe dentro del vestidor sobre la jerarquía del atacante.

El canterano destacó la personalidad del capitán para asumir la responsabilidad desde el punto penal y aseguró que el grupo le brindó todo su respaldo tras el error. “No podemos reprocharle nada a Henry. Es humano y le tocó fallar, pero tuvo la valentía de tirar. Lo arropamos por completo; ya todos sabemos la clase de jugador y líder que es”, enfatizó.

En cuanto a su función dentro del terreno de juego, el lateral reconoció que continúa concentrado en afianzarse por la banda derecha. Espinoza explicó que ha tenido que adaptarse a esta posición después de haber actuado como mediocampista de contención durante su etapa en las fuerzas básicas.

El impulso de la cantera con Guillermo Almada

Después de superar una complicación física que lo mantuvo alejado de las canchas, el defensor también habló sobre la llegada de Guillermo Almada al banquillo azulcrema. El juvenil destacó la confianza que el técnico uruguayo deposita en los futbolistas jóvenes y la exigencia que ha impuesto desde su llegada.

Espinoza señaló que el grupo se ha adaptado de buena manera a la nueva metodología de trabajo y resaltó la importancia del ritmo, la velocidad y la intensidad física que busca implementar el estratega.

Para el canterano, estas exigencias forman parte de un proceso que puede ayudar a acelerar la maduración de los jóvenes dentro del primer equipo y permitirles competir por un lugar en el máximo circuito. Ahora, el América se prepara para enfrentar al Atlante, en un partido en el que Dagoberto Espinoza no solo defendió el sentido de pertenencia de las Águilas sobre el Estadio Banorte, sino que también dejó claro que dentro del vestidor existe respaldo total para su capitán.

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