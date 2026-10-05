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Ángel Sepúlveda castiga al América con golazo en el Clásico Nacional en Oakland

Publicado por Ramiro Ramirez

Cabezazo en el área tras un centro del ‘Oso’ González aumentó la ventaja para el chiverío en el primer tiempo

Ángel Sepúlveda castiga al América con golazo en el Clásico Nacional en Oakland
El atacante apareció por partida doble en el primer tiempo | Imago7

Chivas se robó los reflectores en el primer tiempo de su partido amistoso en el Oakland Alameda County Coliseum ante las Águilas del América. Ángel Sepúlveda apareció como protagonista del Guadalajara con dos anotaciones antes del descanso, el segundo de ellos, de gran manufactura.

El primer golpe de Chivas llegó al minuto 14, cuando Sepúlveda convirtió un penalti para poner en ventaja al conjunto rojiblanco. El delantero tomó la responsabilidad desde los once pasos y consiguió superar a Luis Malagón para abrir el marcador.

Ocho minutos después, Sepúlveda volvió a encontrar la portería. Al 22′, el atacante recibió un centro enviado por Rubén González y conectó de cabeza para superar nuevamente a Malagón. De esta manera, el delantero consiguió su segundo tanto de la tarde y colocó a Chivas con una ventaja de dos goles.

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Las anotaciones modificaron el desarrollo del partido, que también comenzó a tener episodios de tensión entre los jugadores. Hasta ese momento se habían presentado tres conatos de bronca entre elementos de América y Chivas, aunque ninguno pasó a mayores.

El partido representa además el segundo amistoso del América en Estados Unidos durante esta etapa. Las Águilas disputaron previamente un encuentro frente a Cruz Azul, compromiso que terminó con empate sin goles.

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Con Sepúlveda como protagonista del primer tiempo, Chivas tomó ventaja de 2-0 ante América, gracias a un penalti y un cabezazo. El Guadalajara también consiguió contener los intentos del conjunto azulcrema durante los primeros minutos, mientras los futbolistas de ambos equipos protagonizaban los episodios de tensión que marcaron el desarrollo del amistoso.

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