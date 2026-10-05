Tena anticipa el duelo ante Surinam y confirma una baja importante en Guatemala

El entrenador mexicano explicó cómo espera que se desarrolle el encuentro y dio detalles sobre los jugadores que podrían quedar fuera.

Tena busca la clasificación | (Photo by Johan ORDONEZ / AFP)

Guatemala afrontará este lunes uno de los partidos que pueden definir su camino en la Concacaf Nations League. Antes de recibir a Surinam desde las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, Luis Fernando Tena explicó cómo espera que se desarrolle el encuentro y dio detalles sobre los jugadores que podrían quedar fuera.

La necesidad de ganar marcará el planteamiento de la Bicolor. El entrenador considera que esa situación puede generar espacios y oportunidades para los dos seleccionados. “Será un buen partido porque no nos sirve el empate. El juego se abrirá y habrá poco tránsito en media cancha y muchas jugadas de gol en ambas áreas. El que tenga más puntería es el que va a salir ganador”, señaló.

El compromiso llega apenas unos días después del empate 0-0 entre ambos equipos en Paramaribo. Guatemala regresó de Surinam con un punto, pero también con el desgaste provocado por el traslado. “El viaje se hace cansado y pesado, son muchas horas de vuelo”, reconoció Tena durante la conferencia de prensa.

Guatemala espera por Aparicio y Rubio Rubín

El cuerpo técnico deberá resolver además algunas dudas antes de definir el equipo. Jorge Aparicio y Rubio Rubín arrastran molestias físicas, por lo que todavía no está confirmada su presencia. Su evolución determinará si pueden formar parte de la convocatoria para el encuentro.

Quien definitivamente no estará disponible es Óscar Santis. El delantero sufrió una lesión que lo marginó de los dos compromisos contra Surinam y obligó al entrenador a modificar sus alternativas en ataque para esta ventana internacional.

Tena se detuvo especialmente en su ausencia: “Óscar realmente estaba en un extraordinario momento y una gran madurez. Estaba jugando muy bien y lamentablemente vino la lesión en el peor momento. No será convocado pero nos apoyará desde la tribuna”.

Más allá de las bajas, Guatemala llega a la definición con posibilidades concretas de avanzar. La Bicolor suma cuatro puntos y ocupa el tercer puesto del Grupo B, detrás de Surinam, que tiene siete, y Jamaica, que acumula seis después de tres jornadas.

Las cuentas obligan al equipo de Tena a salir por los tres puntos. Un triunfo permitiría a Guatemala alcanzar las siete unidades y mejorar considerablemente su escenario en la lucha por los cuartos de final. Después del empate en territorio surinamés, la definición se trasladará ahora a Ciudad de Guatemala.

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