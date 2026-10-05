¡De amistoso no tiene nada! América y Chivas casi llegan a los golpes en pleno Clásico Nacional

Azulcremas y rojiblancos disputan un amistoso que rápidamente acumuló empujones, tarjetas y un penal

La intensidad apareció desde los primeros minutos del encuentro | Reuters

El carácter amistoso quedó únicamente en el calendario. América y Chivas aprovecharon la pausa del Apertura 2026 por la Fecha FIFA para disputar una nueva edición del Clásico Nacional este domingo, pero desde los primeros minutos ambos equipos trasladaron al terreno de juego la tensión habitual de su rivalidad. Empujones, tarjetas y un penal marcaron un primer tiempo en el que el Rebaño consiguió adelantarse en el marcador.

La primera señal de que el encuentro tendría poco de amistoso apareció al minuto 10, después de una disputa que terminó con Daniel Aguirre y Erick ‘Chiquito’ Sánchez frente a frente. Los futbolistas intercambiaron empujones y obligaron a la intervención de compañeros y del cuerpo arbitral para evitar que el incidente aumentara de intensidad.

El árbitro decidió cortar la discusión antes de que se sumaran más jugadores. Aguirre y el ‘Chiquito’ Sánchez recibieron tarjeta amarilla por su participación en el conato, una decisión con la que el silbante intentó controlar un partido que desde ese momento comenzó a registrar contactos y reclamos en distintos sectores del campo.

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La tensión no disminuyó después de las amonestaciones. América trató de hacerse con la posesión mientras Chivas buscó presionar desde campo contrario, en un trámite en el que cada disputa por el balón elevó el ritmo. Aunque se trataba de un encuentro fuera de la Liga MX, ninguno de los dos equipos bajó la intensidad durante el arranque.

El siguiente episodio que modificó el partido llegó dentro del área azulcrema. Kevin Castañeda ejecutó un tiro libre con un centro que parecía no encontrar rematador, pero Alejandro Zendejas intentó rechazar y terminó tocando el balón con el brazo. El árbitro señaló inmediatamente el punto penal y además mostró tarjeta amarilla al futbolista del América.

Chivas encontró entonces la oportunidad de trasladar su intensidad al marcador. Ángel Sepúlveda tomó el balón para ejecutar desde los once pasos y venció a Luis Ángel Malagón con un disparo raso, después de engañar al guardameta americanista. El delantero rojiblanco firmó así el 1-0 para el Rebaño durante una primera mitad que ya había dejado varios episodios entre ambos equipos.

La fricción volvió a aparecer al minuto 25, cuando ‘Oso’ González fue amonestado por una entrada sobre Alejandro Zendejas, acción que elevó otra vez los reclamos entre futbolistas de ambos equipos. Poco después, Miguel Borja también vio la tarjeta amarilla tras una falta sobre Richard Ledezma, jugada que provocó un nuevo intercambio de empujones y discusiones entre americanistas y rojiblancos.

El árbitro tuvo que intervenir de nueva cuenta para separar a los involucrados, en un primer tiempo que acumuló faltas, amonestaciones y dos conatos de bronca, reflejo de la intensidad con la que América y Chivas encararon el Clásico Nacional pese a su carácter amistoso.