Atlético Bucaramanga vs Junior, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 13

El Leopardo defiende su condición de único equipo invicto del campeonato ante un Tiburón al borde de la eliminación.

Atlético Bucaramanga y Junior viven realidades diferentes.

¿A qué hora juega Atlético Bucaramanga vs Junior y dónde ver en vivo hoy, 4 de octubre de 2026?

Este encuentro de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II se jugará en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga a partir de las 6:10 p.m. La transmisión será únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones Atlético Bucaramanga vs Junior: así salen a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Atlético Bucaramanga: Diego Novoa; José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Nilson Castrillón, Félix Charrupí, Fabry Castro, Fredy Hinestroza; Fabián Sambueza, Luciano Pons y Émerson Batalla.

Junior: Jéfferson Martínez; Jermein Peña, Daniel Rivera, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Guillermo Celis, Jesús Rivas; Teófilo Gutiérrez, Luis Muriel y Déiber Caicedo.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II?

Está claro que estos equipos viven momentos bien diferentes. Atlético Bucaramanga es el único equipo que se mantiene invicto en el campeonato, mientras que Junior ha tenido un arranque que le pone muy complicadas sus opciones de clasificación. Eso le da al Leopardo toda la condición de favorito para dejar los puntos en casa.

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