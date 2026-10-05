¡El Tri ya está en Los Ángeles! La Selección mexicana, a afinar detalles para el duelo ante Chile

Rafael Márquez buscará su primera victoria como entrenador del Tricolor después de empatar 1-1 ante Colombia y Perú, además de perder 3-0 frente a Estados Unidos

El Tri atendió a los fanáticos a las afueras del hotel | Imago7

La Selección Mexicana ya se encuentra en Los Ángeles para preparar su último partido amistoso de esta Fecha FIFA, en el que enfrentará a Chile el próximo martes. El equipo dirigido por Rafael Márquez arribó a su hotel de concentración después de una jornada en la que algunos integrantes tuvieron contacto con los aficionados que esperaban su llegada.

Entre los jugadores que se acercaron a los fans estuvieron Santiago Giménez, Álvaro Fidalgo, Armando González, Luis Chávez y Santiago Sandoval, entre otros quienes firmaron autógrafos antes de ingresar al hotel. Rafael Márquez también tuvo un encuentro con los seguidores y se detuvo para atender el llamado de algunos aficionados.

El Tricolor llega a Los Ángeles después de disputar tres encuentros durante esta parón ‘post Mundial’. El proceso de Márquez comenzó con un empate 1-1 ante Colombia, resultado que se repitió posteriormente frente a Perú. En el tercer compromiso, México perdió estrepitosamente 3-0 ante Estados Unidos.

El duelo frente a Chile será el último partido amistoso de México durante esta Fecha FIFA. Para Rafael Márquez representará una nueva oportunidad de conseguir su primera victoria como entrenador de la selección mexicana, luego de los dos empates y la derrota registrados en sus primeros encuentros.

El cuerpo técnico mexicano también deberá afrontar algunas ausencias para el compromiso. Hirving Lozano y Luis Romo no estarán disponibles por lesión, mientras Mateo Chávez quedó fuera debido a la suspensión que recibió en el partido ante la escuadra de las ‘Barras y las Estrellas’.

A estas bajas se suma la salida de Gilberto Mora. La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que, por molestias físicas, el atacante también dejará al selectivo nacional y reportará con los Xolos de Tijuana a la brevedad.

La selección chilena tampoco llega con triunfos en esta gira por Norteamérica. La Roja perdió 1-0 ante Canadá y posteriormente cayó 4-2 frente a Estados Unidos, por lo que buscará cerrar su participación en esta Fecha FIFA con un resultado distinto.

Además, Chile llegará al encuentro con una modificación en su convocatoria. Marcelino Núñez abandonó la concentración después de un conflicto con integrantes del plantel. El mediocampista del Ipswich Town disputó 52 minutos ante Canadá y permaneció en la banca durante la derrota frente a Estados Unidos. Núñez se convirtió en el segundo jugador liberado de la convocatoria, después de Benjamín Kuscevic, quien salió por lesión en el partido ante los canadienses.