Cristiano Ronaldo recibe emotivo mensaje de su hijo tras su eliminación en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo Jr. publicó un mensaje en sus redes sociales, en donde aseguró que, para él, su papá seguirá siendo el mejor del mundo

Cristiano Ronaldo Jr., hijo del delantero portugués apareció en sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido a su padre tras la eliminación de Portugal ante España en los octavos de final del Mundial 2026. Por medio de su cuenta de ‘X’ (Twitter), el joven resaltó que un resultado negativo no define la trayectoria ni la dedicación del jugador.

El mensaje comenzó con palabras de apoyo y reconocimiento a la carrera de Cristiano Ronaldo. “Hoy duele, pero una derrota nunca definirá quién eres. Gracias por inspirarme cada día con tu fuerza, dedicación y pasión por el futbol”, escribió el hijo mayor del atacante.

Cristiano Ronaldo Jr. cerró su texto reafirmando la admiración hacia su padre. “Para mí, siempre serás el mejor de todos los tiempos. Te amo”, concluyó, mostrando un vínculo cercano y un reconocimiento al legado de Ronaldo en el fútbol internacional.

Hoje dói, mas uma derrota nunca vai definir quem tu és. Obrigado por me inspirares todos os dias com a tua força, dedicação e paixão pelo futebol.



Para mim, serás sempre o maior de todos os tempos.



Amo-te. ❤️🇵🇹 pic.twitter.com/oiV7BOfHiA — Cristiano Junior (@Cristianojrpr) July 6, 2026

El vástago del goleador tiene 16 años y nació el 17 de junio de 2010 en La Mesa, California. Es el primero de los cinco hijos del delantero portugués y ha comenzado a seguir los pasos deportivos de su padre en categorías juveniles.

Actualmente, Cristiano Jr. se desempeña como mediocampista en las categorías inferiores del Al-Nassr, club donde juega Cristiano Ronaldo desde diciembre de 2022. Además, forma parte de las selecciones juveniles de Portugal, demostrando que su formación futbolística avanza con continuidad. El delantero portugués también es padre de los mellizos Eva y Mateo, de nueve años, Alana Martina, de ocho años, y Bella Esmeralda, de cuatro años.

Tras la eliminación de Portugal de la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo se dijo agradecido de poder formar parte de este tipo de competencias, asegurando que esta fue su última aparición de esta índole. Ahora, habrá que esperar si CR7 le dice adiós definitivamente a la selección lusitana, y sobre todo, qué pasará con su carrera como futbolista profesional.

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