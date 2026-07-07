Harry Kane coloca el México vs Inglaterra entre sus partidos favoritos: “Una noche perfecta”

El capitán de Inglaterra recuperó la voz tras el duelo de octavos de final y reconoció el ambiente del Estadio Ciudad de México

Harry Kane celebra su gol en el Azteca | Imago7

La victoria de Inglaterra por 3-2 sobre México en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 dejó una serie de reacciones entre los protagonistas. Un día después del encuentro, Harry Kane reapareció en redes sociales para confirmar que había recuperado la voz y aprovechar el momento para recordar la intensidad del partido disputado en el Estadio Ciudad de México, al que calificó como uno de los mejores que ha vivido con la selección inglesa.

El capitán de los Three Lions se volvió viral tras el silbatazo final, cuando ofreció una entrevista con la voz completamente ronca debido al desgaste del encuentro y a los festejos posteriores con sus compañeros. Un día después publicó un video para tranquilizar a los aficionados y bromear sobre aquel momento. “Como pueden escuchar, mi voz está de regreso. La entrevista de anoche fue para la historia. Me alegra ver que todos se divirtieron con ella en redes sociales. Fue la entrevista perfecta para terminar una noche perfecta”, comentó.

Más allá de la anécdota, Kane aprovechó para destacar el escenario en el que se disputó el encuentro y la forma en que Inglaterra logró superar un partido que se complicó por distintos momentos. El delantero reconoció que el ambiente generado por la afición mexicana convirtió el compromiso en una experiencia que difícilmente olvidará.

“Llegar a ese partido fue algo muy especial. La atmósfera y el estadio… creo que todos estábamos muy emocionados por estar ahí y jugar un partido en un escenario tan icónico”, señaló el atacante inglés, quien convirtió de penal el tercer gol de su equipo en la victoria sobre el Tricolor.

Voice is back! 😂 Reflecting on an incredible night in Mexico… 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/YdCQo1XGoB — Harry Kane (@HKane) July 6, 2026

El delantero del Bayern Munich también recordó la manera en que su escuadra resistió durante la recta final del encuentro, luego de quedarse con diez futbolistas por la expulsión de Jarell Quansah. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel soportó la presión mexicana y aseguró el boleto a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega.

“Superar todas las adversidades del partido, luchar como lo hicimos, dejar el cuerpo en cada jugada y ver a todos los compañeros pelear por cada centímetro de la cancha fue increíble. Sin duda, es uno de mis partidos favoritos con la camiseta de Inglaterra”, afirmó Kane, quien añadió que el equipo ahora se concentrará en recuperarse antes del siguiente compromiso mundialista.

John Stones le sacó un susto a Thomas Tuchel durante los festejos

Mientras el plantel inglés celebraba el pase a los cuartos de final en el vestidor, John Stones protagonizó uno de los momentos más comentados. En un video difundido por la Federación Inglesa de Futbol, el defensor simuló tener una lesión en el hombro mientras Declan Rice alertaba a Thomas Tuchel, quien por unos segundos mostró preocupación.

La escena terminó siendo una broma. Stones levantó el brazo y comenzó a bailar frente a sus compañeros, provocando las risas del plantel y del propio Tuchel, quien retomó los aplausos para continuar con la celebración.

John Stones 🕺😂



The energy in the changing room last night 🔥 pic.twitter.com/mKqId1pnyJ — England (@England) July 6, 2026

Inglaterra ahora pondrá su atención en el duelo de cuartos de final frente a Noruega, donde Harry Kane se medirá a Erling Haaland por un lugar entre los cuatro mejores del Mundial.

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