La serie de cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026 comenzará en el Gigante de Acero y terminará en el Estadio Banorte

América vs Monterrey: ¿cuánto cuestan los boletos para la Liguilla? Imago 7

La Liguilla del Apertura 2026 está por comenzar y América y Monterrey se preparan para una serie que definirá a uno de los cuatro semifinalistas. El enfrentamiento comenzará en Monterrey y terminará en la Ciudad de México, con ambos partidos programados para las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

El primer encuentro será el miércoles 25 de noviembre, cuando Rayados reciba al América en el Gigante de Acero. La vuelta se disputará el sábado 28 de noviembre, a las 21:10 horas, en el Estadio Banorte.

Los aficionados que quieran asistir a cualquiera de los dos partidos deberán considerar que cada club estableció su propio proceso de venta. Rayados utilizará Ticketmaster para el encuentro de ida, mientras que América comercializará las localidades para la vuelta mediante Fanki.

¿Cuándo salen a la venta los boletos del Monterrey vs América?

Los abonados de Rayados tienen hasta el lunes 23 de noviembre a las 23:59 horas para activar y comprar su Boleto Digital a través de Ticketmaster. Quienes no realicen el proceso dentro de ese plazo perderán su lugar para este partido y esas localidades podrán liberarse posteriormente para otros aficionados.

La venta libre comenzará el martes 24 de noviembre a las 11:00 horas y continuará hasta el día del encuentro, siempre que haya localidades disponibles. Rayados no informó en su comunicado oficial el precio de las entradas para el partido de ida.

Para la vuelta, el América estableció un proceso de venta por etapas. La primera corresponde a los abonados AmePass; después se habilitará la preventa para clientes Banorte y, finalmente, la venta general.

¿Cuánto cuestan los boletos para América vs Monterrey?

Los precios para el partido de vuelta entre América y Monterrey, correspondiente a los cuartos de final del Apertura 2026, van desde 528.30 pesos hasta 3,522 pesos, de acuerdo con el mapa de localidades disponible para el encuentro en el Estadio Banorte.

Las entradas más económicas aparecen en $528.30, mientras que otras zonas tienen precios de $704.40, $939.20, $997.90, $1,056.60, $1,291.40, $1,408.80, $1,526.20, $1,643.60, $1,878.40, $1,995.80 y $2,935. Las localidades de mayor precio llegan a $3,522.

América vs Monterrey, costos de los boletos. Foto print Fanki

En el caso del encuentro de ida en Monterrey, Rayados no publicó un precio general en su comunicado oficial, por lo que no es posible establecer una cifra confirmada para las distintas localidades.

Los aficionados deberán tomar en cuenta que tanto los precios como la disponibilidad pueden modificarse durante las diferentes etapas de venta.

¿Dónde comprar los boletos del Monterrey vs América?

Para el encuentro de ida, los boletos se comercializarán mediante Ticketmaster, plataforma indicada por Rayados en su información oficial. Los abonados realizan ahí el proceso de activación y compra de su Boleto Digital, mientras que la venta general comenzará el martes 24 de noviembre.

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Para el partido de vuelta, los boletos del América estarán disponibles mediante Fanki, de acuerdo con el proceso establecido por el club. Los aficionados deberán ingresar a la plataforma y elegir entre las localidades que permanezcan disponibles en cada etapa.

Rayados también informó que los abonados de Suites y Club Seats podrán utilizar su Abono Digital para ingresar al partido bajo el mecanismo empleado durante la fase regular.

¿Cuándo juegan Monterrey vs América en los cuartos de final?

La serie comenzará en Monterrey. Rayados recibirá al América el miércoles 25 de noviembre a las 21:10 horas, en el Gigante de Acero. Tres días después, el sábado 28 de noviembre, las Águilas serán locales en el Estadio Banorte, también a las 21:10 horas.

Partido Fecha Hora Estadio Monterrey vs América Miércoles 25 de noviembre 21:10 Gigante de Acero América vs Monterrey Sábado 28 de noviembre 21:10 Estadio Banorte

Monterrey consiguió su clasificación a los cuartos de final después de vencer 2-0 a Pumas en la última jornada del Apertura 2026. El triunfo le permitió terminar en el sexto lugar y asegurar el enfrentamiento contra América.

La serie definirá a uno de los cuatro semifinalistas del Apertura 2026. Rayados tendrá la oportunidad de comenzar la eliminatoria ante su afición, mientras que América cerrará la llave como local.