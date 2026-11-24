Los precios van desde los 550 hasta los dos mil pesos mexicanos, dependiendo de la zona a elegir en el Coloso de Santa Úrsula

¿Qué precio tienen los boletos para el Cruz Azul vs León en el Azteca? | Imago7

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX está por comenzar y uno de los enfrentamientos de cuartos de final será el protagonizado por Cruz Azul y León, dos equipos que buscarán avanzar a las semifinales del campeonato. La eliminatoria tendrá su primer capítulo en territorio guanajuatense, mientras que el partido de vuelta se disputará en la Ciudad de México, donde los aficionados celestes podrán acompañar a su equipo.

La Máquina dio a conocer los precios de los boletos para el encuentro de vuelta en el Estadio Azteca, con entradas que van desde los 550 hasta los 2,000 pesos, dependiendo de la sección elegida. La venta se realizará a través de la plataforma Fanki, donde los seguidores podrán consultar la disponibilidad de localidades.

Por su parte, León también anunció los costos de las entradas para el partido de ida, programado para el jueves 26 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio León. La Fiera estableció precios diferenciados para sus abonados y el público general, con una preventa que comenzó el lunes 23 de noviembre y una venta abierta prevista para el martes 24.

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido de Cruz Azul vs León?

Los aficionados que deseen asistir al encuentro de vuelta deberán considerar que los boletos para Cruz Azul vs León tienen un precio inicial de 550 pesos y alcanzan los 2,000 pesos en Palcos Club. La directiva cementera estableció distintas categorías de localidades para el compromiso de cuartos de final, con opciones en las zonas altas, cabeceras, preferentes y laterales del inmueble.

Los precios publicados para el partido de vuelta son los siguientes, ordenados de menor a mayor costo:

Alto Norte: $550

$550 Alto Sur: $550

$550 Alto Lateral: $550

$550 Personas con discapacidad: $550

$550 100 Cabecera Norte: $650

$650 100 Cabecera Sur: $650

$650 300 Preferente: $650

$650 100 Lateral: $800

$800 300 Lateral B: $800

$800 100 Plus Norte: $850

$850 100 Plus Sur: $850

$850 Palcos Club: $2,000

Los precios están sujetos a cargos por servicio del operador de boletos y a la disponibilidad de cada sección. Las localidades más económicas se encuentran en las zonas altas, mientras que Palcos Club representa la opción de mayor costo para presenciar el encuentro.

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido de ida en el Estadio León?

Para el encuentro de ida, León estableció una preventa exclusiva para sus Fierabonados el lunes 23 de noviembre, con un límite de dos boletos por abono. Los precios preferenciales van de los 850 a los 1,200 pesos, mientras que la venta general comenzará el martes 24 de noviembre a las 13:30 horas, con localidades de entre 1,150 y 1,450 pesos.

Los costos para los abonados son:

Sol: $850

$850 Preferente: $1,000

$1,000 Zona A: $1,200

Para la venta general, los precios son:

Sol: $1,150

$1,150 Preferente: $1,250

$1,250 Zona A: $1,450

La diferencia entre la preventa y la venta general alcanza los 300 pesos en la zona Sol, mientras que en Preferente y Zona A el incremento es de 250 pesos. Las entradas estarán disponibles a través de Boletomóvil hasta agotar existencias, con un límite de dos boletos por persona durante la venta general. Los mayores de edad deberán presentar su Fan ID para ingresar al estadio.

¿Cómo comprar boletos por Fanki para el partido por cuartos de final de la Liga MX?

Los aficionados interesados en asistir al partido de vuelta entre Cruz Azul y León deberán ingresar a la plataforma oficial de la boletera oficial del partido del próximo domingo, donde podrán consultar las localidades disponibles para el encuentro. El proceso consiste en seleccionar la sección del estadio, elegir las entradas disponibles y continuar con las instrucciones de identificación y pago que indique el sistema.

Antes de confirmar la compra, es importante revisar el precio final, los cargos por servicio y las condiciones de acceso al Estadio Azteca. Cruz Azul disputará el segundo encuentro de la eliminatoria en condición de local después de terminar la fase regular en el segundo puesto de la clasificación, mientras que León consiguió el séptimo lugar. La Máquina buscará aprovechar esa posición para cerrar la serie ante su afición y conseguir su clasificación a las semifinales del Apertura 2026.