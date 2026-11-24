José el ‘Pepe’ Lloreda, con doblete, adelantó al equipo de Armenia en la final del semestre. Estas son sus cuentas para ascender.

Quindío vence a Boca Juniors de Cali | Vizzor

El Deportes Quindío está cerca de obrar su regreso a la Primera División. La escuadra dirigida por Harold Rivera tiene en sus manos el ascenso a la máxima categoría, pero le hace falta un duelo de vuelta con 90 minutos en los que cualquier cosa puede ocurrir. Por ahora, sacó ventaja de 0-2 en la gran final del Torneo BetPlay 2026-II frente a Boca Juniors de Cali.

José David ‘Pepe’ Lloreda fue el héroe de la noche. En Yumbo, frente a cientos de hinchas que viajaron desde Armenia a suelo vallecaucano, se encargó de cazar dos rebotes cruciales e invocar las redes. Su doblete tiene al Eje Cafetero con la ilusión de que sus tres equipos vuelvan a formar parte de la Primera División tras cinco años.

El ‘Pepe’ Lloreda se puso el overol

Primero, Boca arrancó mejor en el partido. Tuvo un envión inicial que condujo a que Joel Silva sostuviera con dos reacciones felinas. El experimentado paraguayo, quien vistió alguna vez la casaca del Tolima y la selección de su país, le atajó una pelota clave de gol a Juan Camilo Cuero y otra más de Deyman Cortés. Quindío bajó las revoluciones con la posesión de la pelota, hasta que encontró el camino de los goles.

Allí se hizo cargo José David Lloreda, el delantero del que se esperaba más en las últimas fechas y justo se iluminó para la gran final. El ariete se mandó dos goles casi que seguidos, los cuales le bajaron la persiana rápido al compromiso a pesar de la insistencia de Boca por recortar caminos.

A la media hora, Lloreda cazó el primer rebote para poner la ventaja. En un tiro libre desde el fondo, Andrés Carabalí intentó de entrada con un zapatazo que impactó en el palo derecho. Posteriormente, con doble control, el atacante llegó a la cita con el balón, anticipándose en el rebote para facturar al fondo. Explotó el banquillo liderado por Harold Rivera.

Y como si fuera poco, cinco minutos más tarde, el propio Lloreda se encargó de alargar la cuenta en una acción muy similar. Con la misma fórmula, posterior a un tiro libre, el ‘Pepe’ no perdonó que el arquero se jugara una pelota impactada por Juan Pablo Ibargüen. Soltó de zurda para empujar al fondo y liquidar el pleito.

Quindío, cerca de obrar el milagro

Boca robó la pelota e intentó hacer daño, pero el replanteo de Rivera le permitió no sufrir. Fue un segundo tiempo más tranquilo para el elenco cuyabro, que se lleva a casa una ventaja importante de dos goles para concretar su anhelado ascenso a la primera categoría. Está a 90 minutos del ascenso.

El equipo de Armenia ya no necesita de una gran final para sellar su boleto a la Liga BetPlay. De salir campeón, asciende y le deja el segundo cupo a un repechaje entre Envigado y Real Cartagena. Por su parte, Boca necesita de una remontada épica en el Centenario de Armenia, el sábado 28 de noviembre a las 4:30 p.m. (hora COL), para que no se le esfume la posibilidad de subir.

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