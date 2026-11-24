Sigue el minuto a minuto del partido entre Alajuelense y Cartaginés por la jornada 17 del Torneo Apertura de Costa Rica.

Alajuelense vs Cartaginés, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Alajuelense vs. Cartaginés, por la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica! Rojinegros y brumosos protagonizan un encuentro clave en la lucha por los primeros puestos de la clasificación, que también servirá como antesala de la final de la Copa Centroamericana que disputarán en diciembre.

Alajuelense ocupa el cuarto puesto con 29 puntos, producto de ocho victorias, cinco empates y tres derrotas. Los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez vienen de superar 2-0 a Sporting FC y acumulan ocho encuentros consecutivos sin perder en el campeonato nacional. Un triunfo les permitirá superar a su rival de turno en la tabla de posiciones.

Por su parte, Cartaginés se ubica tercero con 31 unidades, tras diez triunfos, un empate y cinco derrotas. El conjunto de Amarini Villatoro viene de vencer 4-2 a Escorpiones y buscará una victoria que le permita alcanzar los 34 puntos de Saprissa para mantenerse en la lucha por el liderato del Apertura.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Alajuelense vs Cartaginés hoy lunes 23 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Alajuelense y Cartaginés será el lunes 23 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Alajuelense vs Cartaginés para la jornada 17, al momento

Ni Alajuelense ni Cartaginés cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Machillo Ramírez y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Alajuelense : Washington Ortega; Yerlan Sosa, Alexis Gamboa, Yeison Molina, John Ruiz; Celso Borges, Roan Wilson, Juan Pablo Añor, Creichel Pérez, Kenyel Michel; y Ronaldo Cisneros. DT : Machillo Ramírez.

: Washington Ortega; Yerlan Sosa, Alexis Gamboa, Yeison Molina, John Ruiz; Celso Borges, Roan Wilson, Juan Pablo Añor, Creichel Pérez, Kenyel Michel; y Ronaldo Cisneros. : Machillo Ramírez. Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Luis Olivas, Diego Mesén, Diego González; Douglas López, Luis Flores, Mauricio Villalobos, Manuel Morán; Joaquín Hernández y José González. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes del Alajuelense vs Cartaginés y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Cartaginés:

13 de septiembre de 2026 | Cartaginés 3-1 Alajuelense | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 3 de marzo de 2026 | Alajuelense 2-0 Cartaginés | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 21 de enero de 2026 | Cartaginés 1-0 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 30 de noviembre de 2025 | Cartaginés 0-2 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de noviembre de 2025 | Alajuelense 0-0 Cartaginés | Torneo Apertura 2025

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