Federico Bessone destacó la fortaleza mental del delantero del Osijek y recordó las dificultades que enfrentó antes de llegar al fútbol croata

Entrenador de Armando León lo defiende de las críticas. Imago 7

El entrenador argentino Federico Bessone del NK Osijek salió en defensa de Armando León después de las críticas que el delantero recibió en su llamado a la Selección Mexicana para los duelos de cuartos de final de la Concacaf Champions League ante Jamaica, donde no vio minutos de juego, y destacó su profesionalismo, fortaleza mental y capacidad para superar los obstáculos que ha encontrado durante su carrera.

En conferencia de prensa, previo al partido contra Slaven Belupo de la jornada 15 y que terminó con derrota de 1-0 este lunes, el técnico fue cuestionado sobre los comentarios en México y sobre la conversación que sostuvo con el atacante para ayudarlo a recuperar la confianza.

El entrenador recordó que conoce a Armando León desde su etapa en Santa Coloma, en Andorra, y explicó que el delantero tuvo que enfrentar una situación complicada cuando llegó a ese país con la expectativa de disputar la Champions League y recibir determinadas condiciones económicas.

El entrenador del Osijek respalda a Armando León

“Cuando leí esos comentarios me sentí triste y decepcionado, porque la gente habla sin conocimiento. Armando es un ejemplo de vida y superación: fue a Andorra porque le prometieron jugar Champions y pagarle cierto dinero, lo cual fue mentira. Tuve la suerte de tenerlo cuando entrenaba al Santa Coloma y demostró su gran nivel compitiendo en Europa… Y me confirmó que está muy feliz aquí en Osijek y ansioso por volver a jugar”, señaló el entrenador.

El técnico destacó así la trayectoria que, desde su perspectiva, ha construido Armando León para llegar al futbol europeo. Su mensaje también respondió a las críticas que cuestionaron el rendimiento del delantero y defendió las circunstancias que ha tenido que afrontar durante su carrera.

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“Estoy seguro de que un día jugará con la Selección de México”

Uno de los puntos más contundentes de la declaración fue la confianza del entrenador en el futuro internacional de Armando León. El técnico aseguró que está convencido de que el delantero llegará a representar a la Selección Mexicana.

“Es un profesional con una mentalidad fuertísima y estoy seguro de que un día jugará con la Selección Nacional de México“, sentenció.

¿Cuáles son las estadísticas de Armando León con el Osijek esta temporada?

Armando León se ha convertido en uno de los principales referentes ofensivos del NK Osijek en la temporada 2026/27. El sitio oficial del club registra 14 partidos, 1,121 minutos y cinco goles entre la SuperSport HNL y la Copa de Croacia. En liga, el delantero suma 13 apariciones, 1,076 minutos y cinco anotaciones, mientras que disputó otros 45 minutos en la Copa.

Su producción goleadora lo coloca entre los principales anotadores de la liga croata: cinco goles lo mantienen dentro del grupo de máximos artilleros de la HNL, de acuerdo con la clasificación publicada por el propio Osijek. El mexicano aparece empatado en esa cifra con jugadores como Hamza Jaganjac, Michele Šego y su compañero Nail Omerović.

Además de sus números, el club destacó recientemente que León se convirtió en titular habitual del Osijek y que sus actuaciones fueron determinantes para recibir su primera convocatoria con la Selección Mexicana.

La temporada también incluye una actuación especialmente destacada ante Dinamo Zagreb, partido en el que León marcó dos goles y registró una asistencia en la victoria 4-2 del Osijek. Ese encuentro representa su mejor producción individual de la campaña en un solo partido.