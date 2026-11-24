El portero costarricense reconoció la frustración por quedar fuera de la Liguilla y pidió revisar lo ocurrido durante el Apertura 2026

Keylor Navas reacciona a la eliminación de Pumas. Imago 7

Keylor Navas reconoció la frustración por la eliminación de Pumas del Apertura 2026 y aseguró que el equipo debe concentrarse en lo que viene. El portero costarricense también respaldó el mensaje de autocrítica que publicó en sus redes sociales después de que el conjunto universitario quedó fuera de la Liguilla.

Tras el cierre del torneo, Navas utilizó su cuenta de Instagram para reconocer que Pumas no cumplió con las expectativas y consideró necesario realizar una revisión de lo ocurrido. El guardameta “agradeció además el respaldo de los aficionados durante un momento complicado para el club.

“Punto y final a un torneo que no salió como esperábamos. No estuvimos a la altura. Es momento de hacer autocrítica a todos los niveles y pensar en el futuro. Muchas gracias a todos los aficionados que nos acompañaron y nos estuvieron apoyando en este momento difícil!”, se lee en su mensaje en Instagram.

El mensaje de Keylor Navas tras el fracaso de Pumas. Instagram: @keylornavas1



MÁS INFORMACIÓN: La Liguilla del Apertura 2026 ya tiene horarios confirmados

Keylor Navas: “No se puede estar contento ni feliz”

En conferencia de prensa tras la presentación de su promotora K1ngs a Fight League, Navas fue cuestionado sobre cómo había vivido el fin de semana posterior a la eliminación y sobre el mensaje que publicó en redes sociales. El portero decidió responder una sola vez sobre el tema.

“Estamos en otra cosa ya. Voy a ser respetuoso y hablaré solo una cosa sobre esto sin responder más preguntas de este tipo: es difícil cuando uno es profesional porque siempre se quiere ganar, y cuando no se gana no se puede estar contento ni feliz”, explicó.

Con estas palabras, el guardameta reconoció la frustración que provoca no conseguir el objetivo deportivo, aunque evitó profundizar en las razones que llevaron a Pumas a quedarse fuera de la fase final. Su postura fue cerrar el capítulo y concentrarse en lo que viene.

Navas evita señalar responsables

El portero no señaló a jugadores, cuerpo técnico o directivos como responsables de la eliminación. Tanto en su publicación como en su respuesta ante los medios, utilizó un mensaje colectivo y habló de la necesidad de hacer una autocrítica “a todos los niveles”.

La postura de Navas marca así el cierre de la participación de Pumas en el Apertura 2026. El costarricense reconoció que la derrota y la eliminación son difíciles de asimilar para cualquier profesional, pero decidió no extenderse sobre el tema.

“Cuando no se gana no se puede estar contento ni feliz”, resumió Navas, quien prefirió dejar atrás la eliminación y concentrarse en los próximos objetivos de Pumas.