La jornada final definió a los ocho invitados a la Liguilla y dejó a Pumas fuera de la pelea por el título

La jornada final del Apertura 2026 dejó definida la Liguilla y también abrió un nuevo debate sobre los equipos que llegan con mayores argumentos para pelear por el título. En Jugando Claro se puso bajo la lupa todo lo que dejó la última fecha de la fase regular, desde la clasificación de los ocho equipos hasta la eliminación de Pumas y el panorama que enfrenta cada club rumbo a los cuartos de final.

El cierre del campeonato tuvo como uno de sus grandes protagonistas a Rayados de Monterrey, que consiguió el último boleto disponible después de vencer 2-0 a Pumas en Ciudad Universitaria. Luca Orellano marcó los dos goles del conjunto regiomontano, que terminó la fase regular en el sexto lugar con 27 puntos.

Con ese resultado quedaron definidos los ocho equipos que disputarán la Liguilla por el título del Apertura 2026: Cruz Azul, América, Chivas, Atlas, Toluca, León, Pachuca y Monterrey. Jugando Claro analizó los cruces, el momento de cada contendiente y la pregunta que comienza a dominar la conversación: ¿quién llega realmente como favorito para levantar la copa?

¿Quiénes llegan como favoritos al título del Apertura 2026?

La discusión sobre los favoritos ocupa un lugar central en Jugando Claro, particularmente después de que Cruz Azul perdió el liderato ante Chivas en la última jornada. La Máquina llegó al cierre como campeona defensora y con una racha positiva, mientras que el Rebaño terminó como líder general y obtuvo la ventaja deportiva correspondiente a su posición.

América también aparece entre los equipos que pueden competir por el campeonato, aunque su cierre de fase regular dejó dudas después de la derrota ante Tigres. Chivas, Cruz Azul y América protagonizaron durante buena parte del torneo la pelea por los primeros lugares, pero la Liguilla comienza una etapa diferente en la que los resultados de la fase regular dejan de tener el mismo peso.

El análisis de Jugando Claro también pone atención en Toluca, Atlas, León, Pachuca y Monterrey, equipos que llegan a la fase final desde diferentes posiciones y con argumentos distintos. La eliminación directa obliga a valorar no solamente la posición en la tabla, sino el momento futbolístico, la experiencia y la capacidad de cada plantel para responder en partidos de alta presión.

Pumas, el gran fracaso de la última jornada

Uno de los temas centrales fue la eliminación de Pumas, que terminó el Apertura 2026 con 21 puntos y fuera de los ocho primeros lugares. El conjunto universitario llegó a la última jornada todavía con posibilidades, pero la derrota 2-0 ante Monterrey terminó por cerrar su participación en el campeonato.

La eliminación tuvo consecuencias inmediatas. Esteban Solari asumió la responsabilidad por el fracaso y reconoció que el equipo no estuvo a la altura de las expectativas. El entrenador incluso pidió disculpas a los aficionados y aseguró que trabajará para construir un Pumas más competitivo en el próximo torneo.

El fracaso adquiere mayor dimensión porque Pumas había disputado la final del Clausura 2026. Seis meses después, el conjunto universitario quedó fuera de la Liguilla, un contraste que coloca al proyecto de Solari y a la planificación deportiva del club bajo una nueva revisión.

¿Qué dejó la jornada final del Apertura 2026?

La última fecha no solamente definió a los ocho clasificados, sino que también terminó de establecer el orden de los equipos que disputarán la Fiesta Grande. Cruz Azul, América, Chivas, Atlas, Toluca, León, Pachuca y Monterrey tendrán ahora que preparar una nueva competencia en la que cada error puede significar la eliminación.

La definición también confirmó que no habrá Play-In en este Apertura 2026, por lo que únicamente los ocho primeros lugares avanzaron directamente a los cuartos de final. Esa particularidad aumentó la presión durante la última jornada y dejó a Pumas, entre otros equipos, sin una segunda oportunidad.

En Jugando Claro, el análisis se extiende ahora a los posibles cruces, las ventajas de cerrar las series como local y las diferencias entre los equipos que llegan con mayor regularidad y aquellos que tuvieron un cierre irregular. La Liguilla cambia el escenario y obliga a dejar atrás buena parte de lo ocurrido durante las 17 jornadas anteriores.

El futbol femenil también entra en el debate

Jugando Claro también pone sobre la mesa el presente y futuro del futbol femenil mexicano, en un contexto en el que México mantiene la atención sobre la próxima gran cita mundialista. Sin embargo, existe una precisión importante: la Copa Mundial Femenina de 2027 se disputará en Brasil, del 24 de junio al 25 de julio, con 32 selecciones y ocho ciudades sede.

El torneo será el décimo Mundial Femenino de la FIFA y tendrá como sedes Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo. La final está programada para el Maracaná de Río de Janeiro.

México forma parte del proceso de clasificación de Concacaf y la competencia regional tendrá una importancia especial: los cuatro semifinalistas del Concacaf W Championship 2026 obtendrán directamente su boleto al Mundial de Brasil 2027. La fase final del torneo de Concacaf se disputará entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre de 2026 en Estados Unidos.

Así, Jugando Claro coloca sobre la mesa los principales temas que dejó el fin de semana para el futbol mexicano: una Liguilla que promete debate desde el primer cruce, la discusión sobre quién llega como favorito al título, el fracaso de Pumas y el panorama que enfrenta el futbol femenil mexicano rumbo al Mundial de Brasil 2027. La jornada terminó, pero la discusión apenas comienza.