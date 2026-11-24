Los números de 2026 abren un debate sobre el espacio que reciben las nuevas generaciones en las dos principales ligas de Norteamérica

La MLS exhibe a la Liga MX: los jóvenes juegan mucho más en USA. Claro Sports

¿Quién está apostando realmente por los jóvenes? La MLS le está dando una lección incómoda a la Liga MX: sus jóvenes juegan mucho más. Mientras en Estados Unidos varios futbolistas de 20 años o menos superaron los 2,000 minutos durante la temporada, en México ninguno llegó a esa barrera en el Apertura 2026. La diferencia no está solamente en el talento, sino en la confianza y la continuidad que reciben.

La Liga MX tiene una Regla de Menores, pero el reglamento permite que los clubes cumplan con ella utilizando jugadores de generaciones que ya superaron los 20 años. Por eso, una cosa es cumplir con la cuota y otra muy distinta darle minutos reales a los futbolistas más jóvenes.

Para esta comparación se utilizaron los registros equipo por equipo del Apertura 2026 de la Liga MX y la base estadística de la temporada regular 2026 de la MLS. El criterio fue el mismo en ambas competencias: contar a los futbolistas que tenían 20 años o menos al momento del registro, incluidos aquellos que ya habían cumplido 20 años pero todavía no llegaban a los 21. La diferencia entre ambas ligas debe quedar clara desde el principio. La Liga MX tuvo 18 equipos y 17 partidos de fase regular por club en el Apertura 2026, mientras que la MLS contó con 30 clubes y 34 partidos de temporada regular por equipo.

¿Qué liga dio más minutos a jugadores de 20 años o menos?

El recuento de los 18 clubes de Liga MX arroja 49 jugadores de 20 años o menos y 7,193 minutos durante el Apertura 2026. En la base de la MLS utilizada para este análisis aparecen 176 registros de jugadores-equipo y 66,589 minutos, correspondientes a 171 futbolistas, incluidos casos de jugadores que participaron con más de un club.

La diferencia es enorme, aunque debe interpretarse tomando en cuenta que la MLS tuvo el doble de partidos por equipo y 12 clubes más. Por eso, los minutos totales no pueden utilizarse por sí solos para afirmar que una liga es exactamente determinada cantidad de veces mejor que la otra.

Lo que sí resulta difícil de ignorar es la continuidad individual. El jugador con más minutos de la Liga MX fue Santiago Sandoval, con 942, mientras que Julian Hall encabezó la MLS con 2,816 minutos. Es decir, el líder estadounidense disputó casi tres veces los minutos del líder mexicano.

Top 10 de equipos de Liga MX por minutos de jugadores de 20 años o menos

Pos. Equipo Minutos 1 Chivas 1,632 2 Tijuana 1,463 3 Santos Laguna 654 4 Atlante 625 5 FC Juárez 526 6 América 525 7 Monterrey 282 8 Pachuca 263 9 Puebla 257 10 Atlas 246

Chivas encabeza la Liga MX con 1,632 minutos, impulsado principalmente por Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Leonel Calderón y Carlos Hernández. Tijuana aparece segundo con 1,463, gracias a la participación de Gilberto Mora, Yael Padilla y Alejandro Magallón. El contraste con la MLS es mucho mayor en la parte alta.

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Top 10 de equipos de MLS por minutos de jugadores de 20 años o menos

Pos. Equipo Minutos 1 Red Bull New York 9,296 2 San Diego FC 6,431 3 Philadelphia Union 6,358 4 Seattle Sounders 4,026 5 Orlando City 3,821 6 Real Salt Lake 3,244 7 Sporting Kansas City 2,842 8 FC Dallas 2,689 9 Columbus Crew 2,620 10 CF Montréal 2,547

Red Bull New York acumuló 9,296 minutos, casi seis veces los de Chivas. El club neoyorquino tuvo a tres jugadores de este grupo entre los principales protagonistas: Julian Hall, Adri Mehmeti y Matthew Dos Santos.

La diferencia también aparece cuando se compara el segundo equipo de cada liga. Tijuana registró 1,463 minutos, mientras San Diego FC llegó a 6,431. Incluso considerando la diferencia de calendario, la brecha refleja una utilización mucho más amplia de futbolistas jóvenes en la MLS.

¿Qué jugadores tuvieron más minutos en cada liga?

El ranking individual ofrece quizá el dato más contundente de toda la comparación. Ningún jugador de 20 años o menos de la Liga MX alcanzó los 1,000 minutos, mientras que la MLS tuvo una larga lista de futbolistas que superaron esa barrera.

Top 10 de jugadores de Liga MX

Pos. Jugador Equipo Minutos 1 Santiago Sandoval Chivas 942 2 Gilberto Mora Tijuana 722 3 Yael Padilla Tijuana 691 4 Hugo Camberos Chivas 478 5 Tahiel Jiménez Santos Laguna 468 6 Eder López FC Juárez 350 7 Joaquín Moxica Atlante 344 8 Cristóbal Alfaro Atlante 281 9 Ícaro Geovane América 278 10 José Luis Martín Sánchez Atlas 208

La parte alta tiene un dato interesante: Tijuana colocó a dos jugadores entre los tres primeros, con Gilberto Mora y Yael Padilla. Mora, además, fue el máximo goleador del grupo con seis tantos en sus 722 minutos.

Santiago Sandoval fue el futbolista con mayor participación entre los jóvenes de la Liga MX, con 942 minutos. Sin embargo, su registro todavía quedó por debajo de los principales jugadores de la MLS.

Top 10 de jugadores de MLS

Pos. Jugador Equipo Minutos 1 Julian Hall Red Bull New York 2,816 2 Adri Mehmeti Red Bull New York 2,572 3 Kaick FC Dallas 2,483 4 Frankie Westfield Philadelphia Union 2,442 5 Taha Habroune Columbus Crew 2,365 6 Matthew Corcoran Nashville SC 2,181 7 Peyton Miller New England Revolution 2,164 8 Oscar Verhoeven San Diego FC 2,084 9 Harbor Miller LA Galaxy 1,981 10 Cooper Sanchez Atlanta United 1,871

Los registros de la base de MLS muestran a Julian Hall con 2,816 minutos y Adri Mehmeti con 2,572, mientras que la propia liga identificó a ambos como parte de la generación juvenil que protagonizó la temporada 2026.

El dato se refuerza con la información oficial de MLS. La liga reportó que en 2026 95 adolescentes tuvieron participación, para un total de 43,892 minutos, además de 75 goles y 104 asistencias generadas por futbolistas adolescentes. Julian Hall encabezó ese grupo en minutos, mientras que él y Adri Mehmeti igualaron el liderato de titularidades con 32.

¿Qué es la Regla de Menores de la Liga MX?

Aquí aparece uno de los puntos más importantes para entender por qué la Regla de Menores no puede utilizarse como sinónimo de desarrollo de jugadores de 20 años o menos.

La tabla oficial de participación de menores de la Liga MX contempla cuatro grupos de edad: nacidos en 2004, 2005, 2006 y 2007 o posteriores. Por lo tanto, el universo reglamentario es más amplio que el utilizado en este análisis.

Eso significa que un jugador nacido en 2004 puede aportar minutos al cumplimiento de la regla aunque durante el Apertura 2026 ya tenga 21 o incluso 22 años. Por eso, los minutos que aparecen en la tabla oficial de menores no son equivalentes a los minutos que contabilizamos aquí para futbolistas de 20 años o menos. El mecanismo establece un objetivo de 1,170 minutos por club. La tabla oficial distingue entre los minutos que acumularon los jugadores elegibles y los minutos que finalmente cuentan para el reglamento, además de registrar las convocatorias de jugadores a selecciones nacionales.

Por ejemplo, Chivas aparece con 1,997 minutos acumulados para la Regla de Menores, mientras que en nuestro análisis registra 1,632 minutos con jugadores de 20 años o menos. La diferencia se explica porque la regla permite contabilizar generaciones que ya superaron esa edad.

El caso de Atlético de San Luis es todavía más revelador: la tabla oficial registra 1,184 minutos para la Regla de Menores, pero el club suma cero minutos en nuestro corte de jugadores de 20 años o menos. No existe contradicción: son dos universos diferentes.

En otras palabras, un club puede cumplir perfectamente con la Regla de Menores sin darle una gran cantidad de minutos a sus jugadores adolescentes o veinteañeros. Esa es precisamente la diferencia que esta comparación intenta poner sobre la mesa.

¿Por qué la comparación debe considerar el número de equipos y partidos?

La comparación entre las dos ligas tiene una diferencia estructural que no puede ignorarse. La Liga MX tiene 18 clubes, mientras que la MLS contó con 30 equipos durante 2026, distribuidos en 15 clubes por conferencia.

Además, el análisis de Liga MX corresponde exclusivamente al Apertura 2026, es decir, al torneo de 17 jornadas de fase regular que acabamos de revisar. En cambio, el archivo de MLS corresponde a toda la temporada regular 2026, que tuvo 34 partidos por club. La MLS confirmó oficialmente ese calendario de 34 encuentros.

Por ello, no sería correcto comparar únicamente los 7,193 minutos de Liga MX contra los 66,589 de la MLS y concluir que una competencia utiliza exactamente 9.3 veces más a los jóvenes. La MLS tuvo más clubes y el doble de partidos disponibles por equipo.

La comparación más reveladora está en la continuidad individual. Mientras el líder mexicano, Santiago Sandoval, terminó con 942 minutos, Julian Hall alcanzó 2,816 y Adri Mehmeti 2,572. Además, Kaick, Frankie Westfield, Taha Habroune, Matthew Corcoran y Peyton Miller también superaron los 2,000 minutos.

Eso significa que la diferencia no está solamente en que la MLS tenga más partidos. Hay jóvenes que reciben una responsabilidad mucho mayor durante una temporada completa, mientras que en la Liga MX el jugador de 20 años o menos con más minutos ni siquiera llegó a disputar 1,000.

¿La Regla de Menores está funcionando para desarrollar jóvenes?

Los datos abren una discusión incómoda para el fútbol mexicano. La Liga MX sí tiene un mecanismo que obliga a los clubes a utilizar futbolistas jóvenes, pero el universo de esa regla es suficientemente amplio para incluir jugadores que ya tienen más de 20 años.

La MLS, por su parte, no utiliza un mecanismo equivalente a la Regla de Menores de la Liga MX. Sin embargo, los datos de minutos muestran que varios clubes estadounidenses están dando a jugadores adolescentes y veinteañeros un papel mucho más importante dentro de sus planteles.

La propia MLS cerró 2026 con récords de participación juvenil: 95 adolescentes disputaron minutos, 29 marcaron goles y se acumularon 43,892 minutos entre ellos. La liga señaló además que 2026 fue un año histórico para su movimiento juvenil.

En la Liga MX, el panorama es distinto. Hay casos que muestran que el talento existe —Gilberto Mora, Santiago Sandoval, Yael Padilla y Tahiel Jiménez son ejemplos claros—, pero la continuidad sigue siendo mucho menor.

La conclusión debe ser cuidadosa, pero también directa: si la pregunta es qué liga dio más minutos a jugadores de 20 años o menos durante 2026, la MLS gana con claridad. No porque la comparación de minutos totales sea perfectamente equivalente, sino porque sus principales jóvenes alcanzaron niveles de participación que ningún jugador mexicano de ese rango de edad logró durante el Apertura.

Y ahí queda la pregunta que la Liga MX tendrá que responder: ¿la Regla de Menores está formando realmente a los futbolistas del futuro o los clubes simplemente encontraron la manera de cumplir con la regla sin apostar de lleno por los más jóvenes?