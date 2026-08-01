Cantera de Rayados perfila un traspaso más a Europa

El técnico universitario repasó la identidad del equipo, las bajas, la cantera y el reto de romper 15 años sin títulos

Paxon Ruffin durante el 2026 con Rayados | Imago7

La cantera de Rayados apunta a sumar otro nombre a la lista de talentos con proyección internacional. De acuerdo con información del periodista de Fox Sports, Yeudiel Pacheco, Paxon Ruffin recibió una invitación para realizar una prueba con la academia del Benfica, uno de los clubes más reconocidos de Portugal en la formación de jóvenes futbolistas. Nota completa, aquí.

Te puede interesar: