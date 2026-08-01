La delegación mexicana firma jornada de siete medallas en la natación de Santo Domingo 2026

Celia Pulido, Marcus Reyes, Byanca Rodríguez y el equipo de relevos mixto aseguraron cuatro oros, complementados por dos platas y un bronce

La delegación mexicana cerró una jornada de siete medallas en la natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El balance nacional fue de cuatro oros, dos platas y un bronce, con presencia en pruebas individuales de dorso, pecho y estilo libre, además del triunfo en el relevo mixto 4×100 metros.

Celia Pulido abrió la cosecha mexicana al conquistar los 100 metros dorso femenil. La nadadora detuvo el cronómetro en 1:00.83 y encabezó un 1-2 para México, pues Miranda Grana terminó en la segunda posición con un registro de 1:01.45, apenas 0.62 segundos detrás de su compatriota.

La colombiana Jasmin Pistelli completó el podio de esa prueba con un tiempo de 1:01.88. El resultado permitió que México sumara oro y plata en una misma final, además de confirmar la presencia de sus representantes entre las primeras posiciones de la competencia.

¡México hizo el 1-2 en los 100 metros espalda femenil de #SantoDomingo2026! 🇲🇽🥇🥈



Celia Pulido conquistó el oro con 1:00.83 minutos, mientras que Miranda Grana obtuvo la plata al registrar 1:01.45, para ampliar la cosecha nacional en la natación. 🏊‍♀️#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/dwoGJnJI3h — CONADE (@conadeoficial) July 31, 2026

La cosecha continuó en los 100 metros dorso varonil, donde Marcus Reyes se quedó con la medalla de oro. El mexicano registró 53.84 segundos y superó al representante de Bermudas, Jack Cameron Harvey, quien obtuvo la plata con 54.56. Patrick Groters, de Aruba, terminó tercero con 54.83.

Byanca Rodríguez también llevó a México al primer lugar en los 200 metros pecho femenil. La nadadora completó la prueba en 2:27.99 y mantuvo una diferencia de 1.20 segundos sobre Emily Santos, de Panamá, quien finalizó segunda con 2:29.19. La puertorriqueña Kristen Romano obtuvo el bronce con 2:30.71.

En la rama varonil de los 200 metros pecho, Andrés Puente aportó una medalla de bronce. El mexicano registró 2:15.43 y terminó detrás de Xavier Ruiz, de Puerto Rico, campeón con 2:12.00, y del colombiano Juan José Giraldo, quien consiguió la plata con un tiempo de 2:13.62.

México volvió al podio en los 400 metros estilo libre varonil gracias a Paulo Strehlke. El nadador concluyó en la segunda posición con 3:52.60, apenas 0.64 segundos después del colombiano Juan Manuel Morales, quien ganó la prueba con 3:51.96. Adanuriel Rosal, de Venezuela, completó el podio con 3:54.11.

La diferencia más reducida de la jornada se presentó en el relevo mixto 4×100 metros estilo libre. El equipo mexicano tocó primero la pared con un tiempo de 3:30.87, solo 0.11 segundos antes que Colombia, que finalizó con 3:30.98. Venezuela se quedó con el tercer lugar al registrar 3:34.15.

¡México impone récord! 🇲🇽🥇🏊‍♀️



Los #MexicanosAlSonoroRugir, Celia Pulido, Susana Hernández, Andrés Dupont y Jorge Iga conquistaron medalla de oro en 4×100 metros relevo libre mixto de #SantoDomingo2026, al registrar un tiempo de 3:30.87 y establecer una nueva marca de la justa. pic.twitter.com/3ybmsDMl6g — CONADE (@conadeoficial) August 1, 2026

El triunfo en el relevo cerró una jornada en la que México consiguió medallas mediante distintos representantes y estilos. Celia Pulido, Marcus Reyes, Byanca Rodríguez y la cuarteta mixta obtuvieron los cuatro oros, mientras Miranda Grana y Paulo Strehlke aportaron las dos platas. Andrés Puente completó la cuenta con el bronce.

Con estos resultados, la natación mexicana añadió siete preseas al registro de la delegación en Santo Domingo 2026. La combinación de pruebas individuales y relevos permitió que México tuviera representantes en el podio de seis finales, incluida una con dos nadadoras nacionales en los primeros lugares.

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