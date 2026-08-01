FMF da carpetazo al FIFA Forward Enterprise de Gianni Infantino

La Federación Mexicana de Fútbol dio por concluido el análisis del plan financiero, coincidiendo con la decisión de retirar la propuesta para preservar la unidad institucional

Infantino lamenta el rechazo a su plan | Reuters

La Federación Mexicana de Fútbol dio por concluido el tema de FIFA Forward Enterprise después de que la FIFA retiró el proyecto financiero impulsado durante la gestión de Gianni Infantino. El organismo mexicano informó este 31 de julio que recibió la notificación oficial y celebró que se priorizara la unidad entre confederaciones y federaciones.

La postura representa un cambio respecto al mensaje que la FMF había difundido días antes. Tras conocer la propuesta el 28 de julio, la Federación aseguró que abriría un periodo de estudio para revisar la estructura del modelo, sus alcances y los posibles efectos sobre los recursos destinados al desarrollo del fútbol mexicano.

Mikel Arriola, comisionado de la FMF, también había señalado que el organismo estaba dispuesto a revisar la iniciativa antes de fijar una decisión. Sin embargo, el retiro del proyecto por parte de la FIFA impidió que ese proceso avanzara y dejó sin materia las mesas de trabajo anunciadas por la Federación.

“El día de hoy la FIFA ha informado a las Federaciones que retiró el proyecto financiero, por lo que para la FMF es un tema concluido”, señaló el comunicado. La institución añadió que recibe la decisión como una medida orientada a mantener la coordinación entre los integrantes del fútbol internacional.

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FIFA Forward Enterprise contemplaba la creación de una filial encargada de concentrar derechos de transmisión, patrocinios, licencias y otros activos comerciales relacionados con las competencias del organismo. La propuesta también abría la puerta a la participación de capital privado, mientras la FIFA conservaría el control de la nueva estructura.

El proyecto enfrentó oposición de UEFA, Concacaf, la Confederación Asiática de Fútbol y otras organizaciones, que solicitaron información sobre el proceso, los mecanismos de gobernanza y el tiempo concedido para evaluar la iniciativa. Concacaf anunció que sus 41 asociaciones miembro rechazaron la propuesta antes de que la FIFA confirmara su cancelación.

Gianni Infantino explicó que el modelo fue retirado porque la discusión generó divisiones que dejaron de contribuir al objetivo original de aumentar los recursos para las federaciones. Con la decisión, la FMF cerró un asunto que apenas había comenzado a analizar y sostuvo que la unidad entre confederaciones y asociaciones debe mantenerse por encima de cualquier iniciativa financiera.

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