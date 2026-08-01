¡La cereza del pastel! El equipo masculino de Colombia remata el bowling de Santo Domingo 2026

El equipo masculino de Colombia se coronó campeón del bowling de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Colombia campeón en bowling | Federación Colombiana de Bolos

Colombia sigue celebrando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El bowling ha sido uno de los deportes que ha sorprendido a todos los amantes del deporte en el territorio colombiano. Más allá que ya era conocida la supremacía de Clara Guerrero en esta disciplina, varios atletas se han dado a conocer a punta de triunfos y medallas.

Esta vez los reflectores señalaron hacía el equipo masculino. Vale la pena recordar que, en la modalidad de sencillos, Óscar Rodríguez se quedó con la medalla de oro. Y en la rama femenina, Colombia se ha hecho con todas las medallas posibles en el certamen.

De hecho, el bowling se ha convertido, hasta el momento, en el segundo deporte que más medallas le ha brindado a Colombia en su participación en Santo Domingo 2026. Un total de 13 medallas repartidas en siete preseas de oro, cuatro de plata y dos de bronce.

Colombia se consolida como potencia en el bowling centroamericano

Dicho esto, el equipo masculino cerró la participación de Colombia en este deporte en territorio dominicano. Jaime González, Alfredo Quintana. Óscar Rodríguez, Sebastián Salazar, Edwar Rey y Juan Hernández, fueron los atletas que conformaron el equipo colombiano.

Con un puntaje total de 3494 puntos, Colombia se quedó con la medalla de oro en equipos masculinos. Más de 100 puntos de diferencia tuvo el selección ‘tricolor’ con su máximo perseguidor, República Dominicana. Así mismo, Puerto Rico fue el equipo que cerró el último podio del bowling en los Juegos Centroamericanos.

Así las cosas, Colombia se hace con una nueva medalla de oro gracias a los bolos. Una triunfo que ya había emulado no solamente Óscar Rodríguez en la prueba individual, sino también María José Rodríguez, Clara Guerrero, Sara Duque, Juliana Botero, Laura Plazas y Juliana Franco.

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