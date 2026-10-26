¿Quién se mete a la Liguilla? Así está la pelea por los últimos boletos

Equipos como Tijuana y Querétaro, que tienen partidos pendientes, cuentan con mayor posibilidad de acceder a los cuartos de final. Otras escuadras tendrán un cierre intenso y su calificación se ve casi imposible

Seis puntos son la diferencia entre pelear un título, o no | Imago7

Con tres jornadas por disputar y nueve puntos todavía en juego, la pelea por los últimos lugares de clasificación del Apertura 2026 permanece abierta. La jornada 14 nos dejó una diferencia mínima de puntos entre los ocupantes del ‘ecuador’ de la tabla, lo que deja a varios de ellos sin margen de error, si es que quieren meterse a pelear el próximo título de liga.

Tijuana ocupa actualmente el octavo puesto con 20 unidades, la última posición que entrega acceso a la Liguilla, mientras que Querétaro tiene la misma cantidad de puntos, aunque ambos cuentan con un partido pendiente.

Por debajo aparecen Santos Laguna y Atlético de San Luis con 19 puntos, seguidos por Pumas con 17, Pachuca y Puebla con 16, Tigres con 15 y Atlante con 14. La diferencia entre el octavo y el 15.º lugar es de apenas seis puntos, por lo que una combinación de resultados puede modificar la clasificación durante las próximas jornadas.

Rayados, Tijuana y Querétaro, con el futuro en sus manos

Aunque Tijuana es octavo de la clasificación, su situación es distinta a la del resto porque todavía tiene un partido pendiente. Los Xolos cuentan con 20 puntos y cuatro encuentros por disputar, por lo que pueden sumar hasta 12 unidades y alcanzar un máximo de 32.

Por su parte, Querétaro también tiene 20 puntos y un partido menos, por lo que comparte ese escenario. Gallos puede llegar hasta 32 unidades si gana sus cuatro partidos restantes. En ambos casos, los resultados dependen directamente de ellos, aunque deberán evitar dejar puntos en el camino si quieren conservar (o mejorar) su posición frente a los equipos que vienen detrás.

Mención aparte merecen los Rayados de Monterrey, quienes están en el séptimo peldaño, con 20 puntos, pero con 14 jornadas disputadas. A pesar de ocupar un sitio de mayor privilegio, no pueden permitirse más errores, si no es que quieren descender drásticamente de posiciones.

Próximos rivales de Rayados: Xolos, Toluca. Querétaro, Pumas

Próximos rivales de Xolos: América, Rayados, Necaxa, Atlante

Próximos rivales de Querétaro: FC Juárez, Puebla, Rayados, Necaxa

Santos y San Luis necesitan cerrar con victorias

Santos Laguna aparece en el décimo lugar con 19 puntos, producto de seis triunfos, un empate y siete derrotas. Con tres partidos por disputar, los Guerreros pueden llegar hasta 28 unidades. Para acercarse al octavo puesto deberán aprovechar el margen restante y esperar que alguno de los equipos que actualmente se encuentran arriba deje puntos. Para su suerte, el calendario le pone a equipos como Necaxa y el FC Juárez, dos de las peores escuadras del certamen.

Atlético de San Luis tiene el mismo registro de 19 puntos, aunque ocupa el undécimo lugar por diferencia de goles. Los potosinos también pueden alcanzar 28 unidades y necesitan una combinación de triunfos propios y resultados desfavorables de sus rivales para avanzar posiciones.

Para suerte de ambos, el calendario le pone a equipos como Necaxa, Atlante y el FC Juárez, escuadras que tuvieron un rendimiento muy por debajo del esperado este semestre.

Próximos rivales de Santos: Necaxa, Atlante, León

Próximos rivales de San Luis: Atlas, FC Juárez, Puebla

Pumas tiene margen, pero no puede dejar escapar puntos

Pumas ocupa el duodécimo puesto con 17 puntos, después de cuatro victorias, cinco empates y cinco derrotas. Los universitarios todavía pueden llegar a 26 unidades si consiguen ganar sus tres partidos restantes.

El escenario obliga a Pumas a mejorar rendimiento en la recta final. Con tres jornadas pendientes, cada empate o derrota reduce el margen de maniobra y aumenta la necesidad de que los equipos ubicados por encima también pierdan puntos.

Próximos rivales de Pumas: Puebla, América, Rayados

Pachuca y Puebla necesitan una recta final casi perfecta

Pachuca y Puebla están empatados con 16 puntos, aunque los Tuzos ocupan el decimotercer lugar y La Franja el decimocuarto por diferencia de goles. Ambos pueden alcanzar 25 unidades (dicha cantidad, hoy en día garantiza Liguilla) si consiguen ganar los tres encuentros que les quedan.

Para los dos clubes, el reto pasa por convertir las últimas jornadas en una secuencia de victorias y esperar densas pérdidas de puntos de los equipos que actualmente ocupan los puestos de clasificación. La distancia con Tijuana es de cuatro puntos, aunque la situación de Xolos cambia al tener un partido pendiente.

Próximos rivales de Pachuca: Tigres, Atlas, Toluca

Próximos rivales de Puebla: Pumas, Querétaro, San Luis

Tigres y Atlante dependen de un milagro

Tigres aparece en el puesto 15 con 15 puntos, por lo que su máximo posible al terminar la fase regular es de 24. El equipo regiomontano necesita ganar sus tres partidos restantes y depender de una muy mala racha de los clubes que están por encima.

Atlante, en el lugar 16 con 14 puntos, tiene un margen todavía menor. Su techo es de 23 unidades, por lo que necesita ganar los nueve puntos disponibles y esperar una combinación de resultados que haga que el resto de escuadras que están entre ellos y el octavo lugar sumen dos o menos unidades; algo imposible de suceder.

Lamentablemente para ambas causas, su cierre de fase regular se dará ante equipos prácticamente clasificados, o que tienen un mayor porcentaje de poder acceder a la Liguilla, por lo que se torna difícil que sumen más de un triunfo en el resto de sus pendientes.