Lucas Ocampos revive la maldición de Rayados: los penales que marcaron al Gigante de Acero

El Tala Rangel le detuvo un penal a Lucas Ocampos en la derrota del Monterrey ante las Chivas, una situación que revivió los fantasmas en el Gigante de Acero

El penal fallado de Lucas Ocampos | Imago7

Lucas Ocampos volvió a encender las alarmas en Monterrey después de fallar su segundo penal del Apertura 2026, una situación que revivió uno de los recuerdos más dolorosos para los aficionados de Rayados: los cobros desde los once pasos que han marcado momentos decisivos en la historia reciente del club. El futbolista argentino falló frente a Chivas en el Gigante de Acero donde anteriormente también había desperdiciado una oportunidad desde el manchón penal ante Pachuca.

Las dos fallas durante el mismo torneo han generado cuestionamientos sobre la continuidad de Ocampos como cobrador principal del equipo dirigido por Matías Almeyda. Pero la preocupación de los aficionados tiene antecedentes: el Gigante de Acero ha sido escenario de penales fallados que permanecen en la memoria de los seguidores albiazules, especialmente los de Edwin Cardona y Avilés Hurtado en finales de la Liga MX.

¿Cuántos penales ha fallado Lucas Ocampos en el Apertura 2026?

Lucas Ocampos acumula dos penales fallados durante el Apertura 2026, ambos en partidos disputados en el Gigante de Acero. El primero ocurrió frente a Pachuca, mientras que el segundo llegó ante Chivas en la jornada 14.

Las fallas han provocado cuestionamientos entre los aficionados de Monterrey, quienes han solicitado a través de redes sociales un cambio de cobrador para los próximos encuentros. Entre las alternativas mencionadas aparecen Hugo Cuypers, Diego Rossi y Orbelín Pineda, futbolistas con condiciones para asumir esa responsabilidad. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que Matías Almeyda vaya a modificar al encargado de ejecutar los penales.

¿Por qué los penales son una pesadilla para Monterrey?

Los aficionados de Rayados conservan recuerdos especialmente dolorosos de los penales fallados en el Gigante de Acero Uno de ellos ocurrió en la final del Clausura 2016, cuando Edwin Cardona desperdició una oportunidad frente a Pachuca. Aquella serie terminó con el campeonato de los Tuzos, que consiguieron el título en el Gigante de Acero.

Un año después, durante la Final Regia del Apertura 2017, Avilés Hurtado falló un penal frente a Tigres en el partido de vuelta. El error se convirtió en una de las imágenes más recordadas de aquella final, que terminó con el primer campeonato de Liga MX de Tigres ante Monterrey. Aunque se trata de episodios separados por varios años, las recientes fallas de Ocampos han vuelto a colocar esos antecedentes en la conversación entre los aficionados.

¿Cuál ha sido la peor racha de penales fallados de Rayados?

Uno de los torneos más complicados de Monterrey desde los once pasos fue el Apertura 2017. Durante aquel campeonato, Rayados llegó a desperdiciar seis penales, pese a terminar como líder general de la clasificación. El problema no se concentró en un solo futbolista: entre los jugadores que fallaron cobros durante ese torneo estuvieron Dorlan Pabón, Carlos Sánchez, Rogelio Funes Mori y Avilés Hurtado.

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La situación alcanzó su momento más doloroso en la final frente a Tigres, cuando Hurtado desperdició una oportunidad que pudo cambiar el desarrollo del encuentro. A pesar de su gran rendimiento durante la fase regular, Monterrey terminó por perder el campeonato ante su máximo rival.

¿Quién podría cobrar los penales de Monterrey en lugar de Lucas Ocampos?

Las dos fallas de Lucas Ocampos durante el Apertura 2026 abren la posibilidad de que Matías Almeyda analice otras alternativas para los próximos partidos. Entre los futbolistas que podrían asumir esa responsabilidad aparecen:

Hugo Cuypers: delantero belga que representa una de las principales opciones ofensivas de Rayados.

delantero belga que representa una de las principales opciones ofensivas de Rayados. Diego Rossi: atacante uruguayo con experiencia internacional.

atacante uruguayo con experiencia internacional. Orbelín Pineda: mediocampista mexicano que también podría convertirse en una alternativa desde el manchón penal.

Además, Monterrey cuenta con jugadores que participaron con éxito en la tanda de penales frente al América durante las semifinales de la Leagues Cup 2026. En aquella definición, Rayados consiguió avanzar después de imponerse 5-4 desde los 11 pasos, con la participación de futbolistas como Luca Orellano, Víctor Guzmán y Jesús Corona. La experiencia de aquella serie demuestra que el plantel tiene otras alternativas, aunque los cobros durante una tanda y los penales ejecutados en tiempo reglamentario presentan contextos distintos.

Rayados necesita recuperar la efectividad desde los once pasos

El Apertura 2026 entra en su recta final y Monterrey busca asegurar su clasificación a la Liguilla. En ese escenario, cada oportunidad de gol puede resultar determinante para el equipo de Matías Almeyda. Las fallas de Lucas Ocampos han reabierto el debate sobre quién debe asumir la responsabilidad de cobrar los penales, especialmente por los antecedentes que acompañan al club.

Edwin Cardona en 2016, Avilés Hurtado en 2017 y ahora Lucas Ocampos en 2026: tres nombres que han quedado vinculados a los penales fallados en el Gigante de Acero. La decisión sobre mantener o cambiar al cobrador estará en manos de Matías Almeyda, quien deberá encontrar la manera de evitar que los errores desde los once pasos vuelvan a costarle puntos importantes a Rayados.