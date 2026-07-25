Gilberto Mora celebra triunfo de Xolos con su padre: “Fue un sueño hecho realidad”

El seleccionado mexicano marcó el gol del triunfo ante León y celebró junto a su padre, además de hablar sobre su futuro, Bellingham y la afición fronteriza

El mediocampista hizo su debut en el Apertura 2026 | Imago7

Gilberto Mora regresó a la actividad con Xolos de Tijuana y necesitó pocos minutos para convertirse en el jugador que resolvió el partido ante León. El mediocampista ingresó para disputar la segunda mitad, provocó un penalti y se encargó de convertirlo para sellar el triunfo de 1-0 en la jornada 2 del torneo Apertura 2026.

El futbolista de 17 años apareció como suplente después de no participar en la primera fecha. Su entrada modificó el desarrollo del encuentro en el Estadio Caliente, donde el conjunto dirigido por Sebastián Abreu obtuvo su segunda victoria consecutiva y llegó a seis puntos.

La anotación también dejó una imagen familiar. Después de convertir desde los once pasos, Mora corrió para celebrar con su padre, Gilberto Mora Olayo, quien se integró al cuerpo técnico de Xolos para el Apertura 2026 y ahora comparte el primer equipo con su hijo.

Gilberto Mora cumple el sueño de festejar con su padre

Al finalizar el encuentro, el seleccionado mexicano reconoció que compartir el festejo con su padre convirtió la noche en un momento que ambos esperaban desde su etapa en las categorías inferiores del club. “Fue un sueño y me siento muy contento porque él estuvo en la cancha conmigo. Pudimos festejar el gol y lo hicimos juntos; estoy muy feliz por los dos”, expresó en zona mixta.

Mora recordó que ambos ya habían vivido situaciones similares durante su recorrido por las fuerzas básicas de Tijuana, aunque todavía no habían podido hacerlo dentro de un encuentro de Primera División. “Fue un sueño hecho realidad poder festejar con él. Ya lo habíamos hecho en fuerzas básicas, pero faltaba lograrlo aquí en Primera División, así que estoy muy contento”, agregó.

El mediocampista también valoró el funcionamiento colectivo y reconoció que Xolos todavía tiene aspectos por corregir, pese a comenzar el torneo con dos victorias. “Estoy muy contento por la victoria y por cómo jugó el equipo. Tenemos que mejorar muchas cosas para poder seguir ganando, pero me hace muy feliz el triunfo, todo lo que se presentó en el campo, mi regreso y el poder anotar un gol”, explicó.

Mora recibió una ovación cuando ingresó durante el descanso en sustitución de Ángel Zapata. Poco después, generó la mano dentro del área que derivó en el penalti y tomó la responsabilidad del cobro. “Tenía muchas ganas de regresar y de poder jugar acá. Ese recibimiento de la gente te pone la piel chinita; me hace muy feliz poder entregarme a la afición y contar con su apoyo”, señaló.

Sobre la ejecución, el número 10 explicó que observó el movimiento del guardameta antes de decidir hacia dónde enviar el balón. “Esperé al portero, aguardé a que se moviera y cambié la dirección del disparo. Simplemente quise patearlo así y lo bueno es que entró el balón”, comentó. Después añadió: “Se lo dedico a toda la gente que viene a apoyar siempre, a mi familia y a todas las personas que me respaldan”.

Gilberto Mora se enfoca en Xolos y recuerda su encuentro con Bellingham

La participación de Mora en el Mundial de 2026 aumentó la atención sobre su futuro, pero el jugador aseguró que su prioridad se encuentra en el torneo con Tijuana. “Pienso en el día a día, seguir mejorando y trabajando. Trato de disfrutar, pues aún no sé qué vaya a pasar. Estoy enfocado en pelear por el título aquí con Xolos y veremos qué sucede después”, indicó.

El juvenil también habló de la responsabilidad de portar la camiseta número 10, dorsal que recibió después de renovar su contrato con el club por tres años. “Es un número importante, pero siempre trato de ser yo mismo dentro del campo para demostrar mi fútbol. Espero seguir haciéndolo este torneo y después veremos qué pasa”, sostuvo. El acuerdo fue anunciado por Xolos el 9 de junio de 2026 como el contrato más importante otorgado a un jugador en la historia de la institución.

Durante su conversación con los medios, Mora recordó el partido del Mundial ante Inglaterra y el encuentro que tuvo con Jude Bellingham, futbolista al que había mencionado previamente como uno de sus referentes. “Fue una experiencia muy bonita; él me gusta mucho cómo juega y es un ídolo para mí, por lo que jugar contra él era un sueño. Intercambiamos palabras normales de campo. Es una persona muy humilde y buena, además de ser un excelente jugador; estoy muy contento de haber vivido ese momento”, relató.

El crecimiento de su imagen también ha llevado a nuevos aficionados al Estadio Caliente, una situación que el mediocampista espera aprovechar para mantener el vínculo entre el equipo y la tribuna. “Es algo bonito poder atraer a más gente al estadio para que vean fútbol y se emocionen con el juego del equipo. Espero poder seguir trayendo muchas alegrías a la afición”, afirmó.

Finalmente, Mora envió un mensaje a los jóvenes que siguen sus primeros pasos en el fútbol profesional. “Que luchen por sus sueños. Siempre lo digo: trabajen y nunca dejen de intentar, porque siempre se puede. Si quieren algo, luchen siempre por ello”, concluyó después de marcar el gol que permitió a Xolos mantener el paso perfecto en el Apertura 2026.

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