Posibles alineaciones de Millonarios vs Atlético Bucaramanga por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
El duelo entre el Embajador y el Leopardo trae presión para ambos, pues ninguno accedió a la segunda fase el semestre anterior.
- El tiempo de adición pasa a ser un problema sustancial en el fútbol colombiano
- Del estancamiento al crecimiento: Rafael Dudamel sobre los derechos de TV en el FPC
- EN DIRECTO | Mercado de fichajes, Liga BetPlay Dimayor 2026-II: transferencias de jugadores en el fútbol colombiano
El turno para estrenarse en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II es para Millonarios y Atlético Bucaramanga. Ambos equipos pondrán a prueba los refuerzos que concretaron en el mercado de fichajes del fútbol colombiano que sigue vigente e intentarán mostrar sus condiciones. Ninguno de los dos logró clasificar a la segunda fase el semestre anterior, así que tienen presión por conseguir el objetivo.
Posible alineación de Millonarios para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Daniel Ruiz, Mateo García, Rodrigo Ureña, Francisco Chaverra; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.
Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Atlético Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; José García, Carlos Romaña, José Ortiz; Kevin Londoño, Aldaír Zárate, Víctor Cantillo, Gustavo Charrupí, Freddy Hinestroza; Émerson Batalla y Luciano Pons. D.T.: Pablo Peirano.
¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
El compromiso válido por la primera jornada del campeonato liguero será en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá este sábado, 24 de julio, a las 6:10 p.m. La decisión, como en casi todos los partidos de Millonarios, es que solamente se podrá ver en el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La posibilidad vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Millonarios
- 18.07.2026 | Millonarios 0-1 Colo-Colo.
- 11.07.2026 | Universitario de Perú 2-0 Millonarios.
- 29.05.2026 | Atlético 1-8 Millonarios.
- 26.05.2026 | Millonarios 1-2 O’Higgins.
- 23.05.2026 | Millonarios 2-2 Boyacá Chicó.
Últimos cinco partidos de Atlético Bucaramanga
- 24.05.2026 | Alianza 2-1 Atlético Bucaramanga.
- 20.05.2026 | Atlético Bucaramanga 2-3 Boca Juniors de Cali.
- 11.05.2026 | Deportivo Cali 2-0 Atlético Bucaramanga.
- 07.05.2026 | Atlético Bucaramanga 5-0 Real Santander.
- 03.05.2026 | Fortaleza 2-1 Atlético Bucaramanga.