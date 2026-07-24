Posibles alineaciones de Millonarios vs Atlético Bucaramanga por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El duelo entre el Embajador y el Leopardo trae presión para ambos, pues ninguno accedió a la segunda fase el semestre anterior.

Millonarios y Atlético Bucaramanga inician una nueva campaña.

El turno para estrenarse en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II es para Millonarios y Atlético Bucaramanga. Ambos equipos pondrán a prueba los refuerzos que concretaron en el mercado de fichajes del fútbol colombiano que sigue vigente e intentarán mostrar sus condiciones. Ninguno de los dos logró clasificar a la segunda fase el semestre anterior, así que tienen presión por conseguir el objetivo.

Posible alineación de Millonarios para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Daniel Ruiz, Mateo García, Rodrigo Ureña, Francisco Chaverra; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Atlético Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; José García, Carlos Romaña, José Ortiz; Kevin Londoño, Aldaír Zárate, Víctor Cantillo, Gustavo Charrupí, Freddy Hinestroza; Émerson Batalla y Luciano Pons. D.T.: Pablo Peirano.

¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El compromiso válido por la primera jornada del campeonato liguero será en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá este sábado, 24 de julio, a las 6:10 p.m. La decisión, como en casi todos los partidos de Millonarios, es que solamente se podrá ver en el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La posibilidad vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Millonarios

18.07.2026 | Millonarios 0-1 Colo-Colo.

11.07.2026 | Universitario de Perú 2-0 Millonarios.

29.05.2026 | Atlético 1-8 Millonarios.

26.05.2026 | Millonarios 1-2 O’Higgins.

23.05.2026 | Millonarios 2-2 Boyacá Chicó.

Últimos cinco partidos de Atlético Bucaramanga

24.05.2026 | Alianza 2-1 Atlético Bucaramanga.

20.05.2026 | Atlético Bucaramanga 2-3 Boca Juniors de Cali.

11.05.2026 | Deportivo Cali 2-0 Atlético Bucaramanga.

07.05.2026 | Atlético Bucaramanga 5-0 Real Santander.

03.05.2026 | Fortaleza 2-1 Atlético Bucaramanga.

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