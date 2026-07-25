Luis Díaz es pretendido por Al Hilal: alistan histórico dineral para convencerlo

Aunque tiene contrato de larga duración con el Bayern Munich, desde Arabia Saudita contemplan poner una gigante cifra de dinero por sus servicios.

Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia | REUTERS

Luis Díaz es el jugador más importante en Colombia actualmente, o por lo menos lo ha demostrado a nivel de clubes. No brilló en la Copa del Mundo, donde culminó su actividad tras marcar un gol y dejar cierta deuda en las pruebas de alto calibre. Sin embargo, no se debe desestimar una temporada histórica, la mejor en su carrera al fichar por el Bayern Munich.

Por ahora, el guajiro es el único inquilino “estrella” del fútbol colombiano en los equipos más poderosos del mundo. Sin embargo, una inesperada movida retumba mientras se da la famosa “temporada de humo”, donde los equipos calientan motores para dar golpes certeros previo al inicio de las competencias. Luis Díaz está firme en el Bayern, sin duda, pero algo inesperado podría cambiar los planes.

El fútbol árabe es de los más ricos desde el punto de vista económico. Uno de los ‘pesos pesados’, el Al Hilal, estaría coqueteando con Díaz para un posible traspaso. La operación no será nada fácil, por lo que el club saudí tendría que poner un dineral tanto al club alemán como al propio jugador.

El dineral que pondría Al Hilal por Luis Díaz

En su cuenta de X, el periodista Sacha Tavolieri divulgó la remota posibilidad de que el ‘Líder’, como se le conoce al equipo saudí por su dominio histórico en el continente, pueda llevarse a Díaz en el “prime” de su carrera. Manifestó que va explorando nombres fuertes para reforzar el ataque, por lo que Richard Hughes, director deportivo del Liverpool hace poco, lidera la negociación por el cafetero.

“El club saudí está dispuesto a convencer al entorno del colombiano con un salario alrededor de 25 millones de euros netos por temporada. Es importante aclarar que Al Hilal no está en conversaciones con el Bayern Munich y no entrará en negociaciones hasta que primero llegue a un acuerdo con el jugador”, reseñó Tavolieri.

“El club cuenta con un presupuesto total de transferencias de 350 millones de dólares este verano, y está preparado para ofrecer entre 120 y 150 millones de dólares para fichar a Díaz si el colombiano da luz verde. Esperar y ver”, complementó.

🔵 Al Hilal continue to explore the market for attacking players. In the Luis Díaz case, Richard Hughes is leading the negotiations. The Saudi club is ready to convince the Colombian’s camp with a salary worth around €25M net per season.



👀 It’s important to clarify that Al… pic.twitter.com/0dQz9IBtSc — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 25, 2026

Operación muy difícil de concretarse, en especial porque Díaz lleva un contrato vigente hasta verano de 2029. El Bayern lo pone lógicamente en la lista de jugadores inamovibles para los planes deportivos. Todo queda en el campo para el extremo de 29 años, quien lleva un valor de mercado de 70 millones de euros (según Transfermarkt).

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