Bayern descarta la salida de Michael Olise ante el interés del Real Madrid

Christoph Freund aseguró que el extremo francés seguirá en el club y tendrá un papel importante durante la temporada 2026-27

Bayern descarta la salida de Michael Olise. | Reuters

El Bayern Múnich no contempla la salida de Michael Olise durante el mercado de fichajes. Christoph Freund, director deportivo del conjunto alemán, respondió a los rumores que colocan al extremo francés en la órbita del Real Madrid y reiteró que el futbolista tendrá un papel dentro del proyecto para la temporada 2026-27.

“¿Los rumores sobre el Real Madrid? Ese tema no nos concierne en absoluto”, declaró Freund después de un partido de preparación del equipo dirigido por Vincent Kompany. El directivo también confirmó que el club espera la reincorporación del atacante tras su periodo de descanso: “Estamos deseando que Michael vuelva de sus vacaciones”.

La postura del Bayern se mantiene pese a las versiones publicadas durante las últimas semanas sobre un posible interés del conjunto español. Freund señaló que Olise volverá a ocupar un lugar dentro de la plantilla y que el club no analiza ofertas por su carta en este mercado.

“Desempeñará un papel importante en el Bayern esta temporada, al igual que lo hizo la temporada pasada”, agregó el director deportivo. Sus palabras buscan cerrar las especulaciones antes de que el francés se incorpore a los entrenamientos de pretemporada.

Michael Olise tiene contrato con el Bayern hasta 2029

Olise llegó al Bayern en julio de 2024, procedente del Crystal Palace, y firmó un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2029. El atacante nació en Londres, representa a la selección de Francia y ocupa principalmente la banda derecha, aunque también puede intervenir en otros sectores del frente ofensivo.

La duración de su vínculo coloca al Bayern en una posición de control ante cualquier posible acercamiento. El club no tiene necesidad contractual de negociar y sus dirigentes han insistido en que el jugador no aparece en la lista de posibles salidas.

El nombre de Olise quedó relacionado con el Real Madrid después de su actuación durante la campaña 2025-26 y su participación con Francia en el Mundial. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de una oferta del conjunto blanco al Bayern.

Los números de Olise explican la postura del Bayern

El francés cerró la temporada 2025-26 con 25 goles y 28 asistencias en 57 partidos oficiales, de acuerdo con los registros publicados por el propio Bayern. Estas cifras superaron su producción de la campaña anterior, cuando sumó 17 tantos y 18 pases de gol en 50 encuentros.

En la Bundesliga registró 15 goles y 19 asistencias. Además, terminó como líder de pases para gol del campeonato por segundo año consecutivo y fue elegido Jugador de la Temporada del Bayern por los aficionados del club.

Su participación ayudó al Bayern a conquistar la Bundesliga y la Copa de Alemania en la campaña 2025-26. El club considera que Olise forma parte de su estructura ofensiva junto a futbolistas como Harry Kane y Luis Díaz, por lo que su continuidad ocupa un lugar central en la planificación del cuerpo técnico.

La respuesta de Freund reduce las posibilidades de una operación durante este verano. Mientras no exista un cambio en la postura del Bayern o una petición formal del futbolista, Olise continuará bajo las órdenes de Kompany y deberá reportar después de sus vacaciones para iniciar la preparación de la nueva temporada.

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