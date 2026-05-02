Cruz Azul vs Atlas: un reencuentro en Liguilla tras más de 25 años

El Rojinegro le tiene tomada la medida a La Máquina en la fase final del fútbol mexicano

Cruz Azul y Atlas se reencuentran en Liguilla | Claro Sports (Imago7)/ChatGPT

Los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX reencontrarán a Cruz Azul y Atlas en una fase de eliminación directa más de 25 años después, pues la última vez que se vieron las caras fue en el Invierno 2000, dentro de la misma instancia. Por lo que La Máquina buscará revancha un cuarto de siglo después con Joel Huiqui como técnico emergente de los Celestes.

Curiosamente en dicha ocasión fue algo parecida a la de este año, ya que en el 2000 los Cementeros llegaron como líderes del certamen y los Zorros se metieron como octavo. Ahora, los azules fueron el tercer mejor club de la campaña y los tapatíos son sextos. Por lo que los de La Noria tienen la ventaja de estar en una mejor posición.

Sin embargo, en el Invierno 2000, el liderato de poco o nada les sirvió a Cruz Azul, ya que si bien ganaron la ida en el Estadio Jalisco por 1-0, en la vuelta fueron remontados y cayeron 2-0 en casa, fracasando estrepitosamente ante su afición y cuando eran los máximos candidatos a quedarse con el título del fútbol mexicano.

Atlas, con historial favorable ante Cruz Azul en la Liguilla

En la Liguilla, dentro de la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano, el Atlas le tiene tomada la medida a Cruz Azul. De las tres veces que se han visto las caras en la Fiesta Grande, La Academia ha avanzando en dos ocasiones; mientras que los Cementeros solo lo han logrado una vez, hace poco menos de 30 años.

Antes de enfrentarse en el Invierno 2000, capitalinos y tapatíos se enfrentaron en las semifinales del Verano 1999. En dicha fase los Zorros llegaron como sublíderes y La Máquina solo un puesto detrás de ellos. Sin embargo, los Rojinegros demostraron porqué fueron uno de los mejores en el torneo, ya que se impusieron con un arrollador global de 6-0; una goleada de cuatro goles en el Estadio Azul y un 2-0 en el Estadio Jalisco.

La única victoria de los Celestes fue en el Invierno 1997, cuando se enfrentaron en cuartos de final. La Máquina le pasó por encima a los Zorros con un global de 5-1; la ida la ganó a domicilió 1-0 y la vuelta en el Azul terminó con goleada de 4-1. A la postre, los de la Noria se quedaron con el título tras imponerse a León en la final.

Atlas 0-1 Cruz Azul | Cuartos de final, ida | Invierno 2000

Cruz Azul 0-2 Atlas | Cuartos de final, vuelta | Invierno 2000

Cruz Azul 0-4 Atlas | Semifinal, ida | Verano 1999

Atlas 2-0 Cruz Azul | Semifinal, vuelta | Verano 1999

Atlas 0-1 Cruz Azul | Cuartos de final, ida | Invierno 1997

Cruz Azul 4-1 Atlas | Cuartos de final, vuelta | Invierno 1997

El antecedente más reciente en un duelo decisivo fue en el Play In del Clausura 2023. En la fase previa a la Liguilla, los de la Perla Tapatía se impusieron por la mínima diferencia a los de la Ciudad de México (1-0) en el Estadio Azteca. En un encuentro que estuvo marcado por el choque entre el técnico mexicano Benjamín Mora, en su primera experiencia como técnico en la Primera División de México, y Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, uno de los entrenadores más ganadores en el fútbol mexicano.

El duelo de ida entre Atlas y Cruz Azul se llevará a cabo el sábado 2 de mayo en el Estadio Jalisco, en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México; mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Azteca, a la misma hora, pero hasta el próximo sábado 9 de dicho mes, cuando se tendría más claro quién avanzará a las semifinales del certamen.

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