Comisión Antimonopolio investiga posibles prácticas monopólicas en el fútbol mexicano

La autoridad abrió un expediente sobre la afiliación, organización y acceso a torneos profesionales, sin señalar responsables hasta ahora

CNA investiga posibles prácticas monopólicas en el fútbol | Imago7

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) abrió una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas relativas en el fútbol profesional mexicano, procedimiento registrado bajo el expediente IO-001-2026 y enfocado en el mercado de afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México, así como servicios relacionados.

La Autoridad Investigadora explicó que desde hace varios meses daba seguimiento a noticias y llamados de aficionados sobre posibles conductas anticompetitivas. Después de analizar hechos ocurridos durante ese periodo, determinó que contaba con indicios suficientes para iniciar formalmente el procedimiento y establecer si existen conductas relacionadas con un eventual abuso de poder de mercado.

El inicio de la investigación, sin embargo, no significa que se haya acreditado alguna práctica monopólica ni que exista hasta ahora un responsable identificado. La CNA tampoco ha señalado públicamente a clubes, federaciones, ligas, empresas o directivos, y el mercado relevante deberá definirse durante el desarrollo de las indagatorias.

La Comisión destacó la dimensión económica del sector al señalar que el fútbol generó más de 52 mil millones de pesos en México durante 2024, además de alrededor de 150 mil empleos al año. De acuerdo con los datos citados por la autoridad, aproximadamente 250 mil personas se movilizan cada fin de semana alrededor de esta actividad.

El periodo inicial de investigación será de entre 30 y 120 días hábiles, con la posibilidad de ampliarse hasta en tres ocasiones por periodos de un máximo de 120 días. Durante el procedimiento, la autoridad podrá solicitar información y documentos, citar a personas relacionadas con los hechos y realizar otras diligencias contempladas en la Ley Federal de Competencia Económica.

En caso de que después de la investigación y del procedimiento correspondiente se acredite la responsabilidad de algún agente económico, el Pleno de la CNA puede imponer sanciones de hasta el 10 por ciento de sus ingresos anuales, además de ordenar la corrección o eliminación de la práctica anticompetitiva.

Claro Sports consultó a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) sobre la apertura de esta investigación. La respuesta de la Federación fue que, por el momento, no emitirá comentarios y esperará recibir una notificación oficial antes de fijar una postura.

La investigación llega en medio de cambios en el sistema de competencia

El procedimiento se abre en un momento en el que el fútbol mexicano ha modificado la estructura de sus categorías. El ascenso y descenso fue suspendido en 2020 mediante un acuerdo que contemplaba seis temporadas sin promoción ni relegación. Posteriormente, seis clubes de Liga de Expansión acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo para solicitar su restitución.

El TAS rechazó la petición de reinstalarlo para la temporada 2025-26 y determinó que el periodo establecido en 2020 llegaba hasta la campaña 2026-27. Para esta temporada, la organización del fútbol mexicano estableció a la Liga MX como el máximo circuito de 18 clubes, mientras que la Liga de Expansión encabeza la estructura de categorías administradas por la FMF, sin una vía deportiva directa de ascenso al máximo circuito por el momento.

La CNA no ha establecido que la eliminación del ascenso y descenso sea específicamente el motivo del expediente IO-001-2026. El objeto publicado por la autoridad comprende de manera general la afiliación, organización y acceso a las competiciones profesionales, por lo que el desarrollo de la investigación deberá determinar qué hechos y agentes económicos forman parte del análisis.

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