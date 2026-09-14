Amaury Vergara espera con ansias el Clásico: “Estamos preparados y estoy muy ilusionado”

Las palabras del propietario de las Chivas en el primer día de la semana que terminará con la visita a la CDMX para medirse al América

Amaury Vergara habla en la semana del Clásico ante el América | Imago7

Es semana del Clásico en el fútbol mexicano y las Chivas llegan como líderes generales. La goleada ante Pumas del domingo deja al Rebaño en lo más alto del Apertura, por lo que el propietario del club, Amaury Vergara, tiene confianza en su equipo.

“Muy contento del equipo y muy orgulloso“, declaró Amaury el lunes en un evento en el que se develó la placa de estadio mundialista del Akron. “Muy ilusionado con la cantera y los jóvenes que están haciendo un gran papel. Ayer, como aficionado de Chivas, vivimos un gran partido“.

Vergara aseguró que las Chivas están listas para ir a visitar al América, que llega herido tras perder el invicto ante Cruz Azul.

“Se viene un partido importante el fin de semana. Lo vamos a jugar como lo tenemos que jugar. Estamos preparados para el Clásico”, sentenció.

MÁS INFORMACIÓN: Gabriel Milito descarta favorito en el Clásico Nacional

Amaury Vergara, emocionado por el último evento del Mundial 2026 en Guadalajara

El propietario del Guadalajara habló sobre lo que significó que el estadio de las Chivas fuera una de las sedes de la Copa del Mundo

“Estoy muy orgulloso de haber formado parte de este Mundial, muy orgulloso de ser tapatío y muy contento de ser Chiva toda esta semana del Clásico“, declaró el presidente del Guadalajara.

Amaury recordó los grandes momentos vividos y asegurando que Guadalajara fue la mejor sede de la justa mundialista:

“Lo que me tiene más orgulloso es que Guadalajara lo hizo bien, México lo hizo bien. México fue la mejor sede del Mundial, le pusimos el ambiente y Guadalajara fue la mejor sede de México. No es competir con las demás sedes, pero pusimos un esfuerzo extra, hicimos las cosas bien entre gobierno, FIFA y club. Toda la ciudad nos unimos para que este Mundial fuera muy especial para todos. Estoy orgulloso y agradecido. Esta placa es más que una decoración del estadio: es algo que significa muchísimo. Me llena de orgullo y emoción que se vivió, todo lo que trabajamos. Mi equipo la rompieron y se me cierra la garganta de pensar todo lo que hicieron en este Mundial”, aseguró.

MÁS INFORMACIÓN: Chivas manda entre los grandes

Amaury aseguró que tuvieron que hacer muy pocas modificaciones al estadio ya que desde la inauguración que hizo su padre, Jorge Vergara, el Akron estaba listo para una Copa del Mundo, a quien dedicó unas palabras.

“No puedo dejar de pensar en mi jefe, Jorge Vergara, que visualizó este estadio desde un principio como un estadio mundialista. La verdad es que me sigo sorprendiendo de la visión que tenía Jorge Vergara, de haber hecho un estadio con todas las condiciones. Hicimos pequeños ajustes, lo mejoramos para que la experiencia fuera como pensamos que la tenía que vivir cada aficionado que viniera, pero el estadio siempre estuvo listo desde que se hizo”.

“Todas las emociones que vivimos las comparto con mucha transparencia y honestidad. Esos momentos de los himnos nacionales aquí en el partido de México, o el tremendo partido que fue muy emocionante, que fue la primera prueba de que todo saliera bien y todo salió excelente. El partido de México todos lo vivimos increíble y recordar que la Selección Mexicana es la primera vez que juega un partido oficial mundialista en Guadalajara a pesar de que es el tercer Mundial. El Colombia-Congo fue maravilloso, me sorprendieron los colombianos con el ambiente que tenían. El último partido que tuvimos fue con el campeón del mundo jugando. Eso hace que sea muy especial, el campeón del mundo jugando aquí“, concluyó.

Te puede interesar: