iOS 27 llega a iPhone: pasos para activarla y lista de modelos que van a recibirla

Apple libera iOS 27 este 14 de septiembre con cambios en funciones, compatibilidad y herramientas de inteligencia artificial para iPhone

Apple libera iOS 27: cómo descargarlo y qué cambia en tu iPhone. | Reuters

Apple libera iOS 27 este lunes 14 de septiembre de 2026 para los modelos de iPhone compatibles. La actualización incorpora cambios en el sistema, herramientas de Apple Intelligence, ajustes a Liquid Glass, controles para menores y modificaciones en aplicaciones como Fotos, Safari, Mail y Contraseñas. Apple confirma en su página para México que el sistema estará disponible desde este 14 de septiembre.

La actualización mantiene compatibilidad desde el iPhone 11 y el iPhone SE de segunda generación, además de las generaciones posteriores. Sin embargo, instalar iOS 27 no significa tener acceso a cada función anunciada por Apple, pues las herramientas de Apple Intelligence y Siri AI tienen requisitos de hardware distintos.

Uno de los puntos que puede causar dudas en México es Siri AI. Apple señala que el servicio comenzará su despliegue en inglés y que el español llegará más adelante durante 2026. Por lo tanto, el sistema operativo sí puede instalarse este 14 de septiembre en territorio mexicano, pero Siri AI no contará desde el primer momento con soporte completo en español.

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iOS 27: ¿A qué hora sale la nueva actualización de iPhone y cómo descargarla?

Apple confirmó que iOS 27 estará disponible este lunes 14 de septiembre, aunque no estableció una hora de lanzamiento para México. Las principales versiones de iOS suelen distribuirse alrededor de las 10:00 horas del Pacífico, que este lunes corresponden aproximadamente a las 11:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Por ello, ese horario funciona como referencia y no como una hora oficial anunciada por Apple.

El despliegue tampoco tiene que aparecer de forma simultánea en cada teléfono. La actualización puede tardar algunos minutos en mostrarse debido a la distribución del software entre los dispositivos compatibles.

Para buscar iOS 27 de forma manual, Apple establece la siguiente ruta: Configuración > General > Actualización de software. Cuando el sistema aparezca, el usuario puede seleccionar la opción para descargarlo e instalarlo. También es posible activar las actualizaciones automáticas desde ese mismo apartado.

¿Qué tienes que hacer en tu iPhone antes de actualizarlo con iOS 27?

Apple recomienda crear un respaldo antes de instalar una versión de iOS. La copia puede guardarse en iCloud o en una computadora y permite conservar información en caso de que exista algún problema durante el proceso. La compañía también recomienda conectar el iPhone a una fuente de alimentación y utilizar una red Wi-Fi para realizar la instalación. Antes de iniciar, conviene comprobar que el equipo cuenta con espacio disponible para descargar el archivo de actualización.

El proceso no requiere borrar las fotografías, aplicaciones o configuraciones del teléfono. Apple señala que los datos y ajustes se mantienen tras la instalación de la versión más reciente de iOS, aunque el respaldo funciona como medida previa ante cualquier eventualidad.

¿Qué modelo podrán recibir la actualización iOS 27 y cuáles no?

Apple publicó la lista de dispositivos compatibles con iOS 27. El soporte comienza con el iPhone 11 y también contempla al iPhone SE de segunda generación y posteriores. Los modelos compatibles son:

iPhone Duo

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

iPhone 17, 17e, 17 Pro y 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max y 16e

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

iPhone SE de segunda generación y posteriores

Esto significa que iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR y generaciones anteriores no pueden instalar iOS 27. Tampoco aparece dentro de la compatibilidad el iPhone SE de primera generación. Apple no eliminó este año a los modelos que ya eran compatibles con iOS 26.

Existe otra diferencia para Apple Intelligence. Las funciones de IA de iOS 27 requieren iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max, así como iPhone 16 o modelos posteriores. Un iPhone 11, 12, 13, 14 o un iPhone 15 convencional puede instalar iOS 27, pero no tendrá acceso a todas las herramientas basadas en Apple Intelligence.

¿Cuáles son las novedades que trae la actualización iOS 27 de Apple y cuáles llegan a México?

Entre los cambios que Apple muestra en su sitio para México aparece una modificación de Liquid Glass, con un control que permite ajustar su nivel de transparencia. También incorpora cambios en los iconos y en la presentación de las aplicaciones.

Apple también reporta mejoras de rendimiento. Según las pruebas de la compañía, las aplicaciones pueden abrirse hasta 30% más rápido, las fotografías pueden cargarse en la Fototeca hasta 70% más rápido y las transferencias por AirDrop pueden alcanzar una mejora de hasta 80%.

iOS 27 suma cambios en los controles parentales, con límites por categorías de aplicaciones, horarios de uso y herramientas de Seguridad en la Comunicación. También incorpora avisos sobre contraseñas vulneradas, cambios en las búsquedas de Mail, agrupación de pestañas en Safari y herramientas de edición fotográfica con Apple Intelligence.

Entre las herramientas de IA aparecen Reencuadre Espacial, una versión actualizada de Borrador, Image Playground y el modo Siri en Cámara para realizar búsquedas a partir de lo que aparece en el encuadre. Estas opciones dependen de Apple Intelligence y, por lo tanto, requieren un iPhone compatible.

Para México, la actualización de iOS 27 sí está disponible desde el 14 de septiembre, junto con las funciones generales compatibles con cada dispositivo. La diferencia está en Siri AI: Apple indica que inicia su despliegue en inglés y que el español llegará más adelante en 2026. La compañía también advierte que algunas funciones de Apple Intelligence pueden variar según idioma, región y dispositivo.

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