MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿quién es el eliminado de hoy, 14 de septiembre?

Este lunes habrá una nueva jornada de eliminación, donde siete participantes están en riesgo de dejar la competencia.

¿Quién es el eliminado de Masterchef? | Canal RCN.

Va incrementándose el nivel de exigencia en Masterchef. En esta oportunidad, para un nuevo lunes de eliminación, siete cocineros están en riesgo de dejar la competencia. Cualquier detalle negativo, por mínimo que resulte, puede costarle la eliminación a alguna celebridad ante el veredicto de los jurados. Eso lo saben muy bien los participantes.

La última salida, en una prueba muy reñida, había sido Sebastián Vega. El actor no pasó la vara de los chefs con su plato a pesar de algunas cosas positivas por rescatar. Eso marca la dureza en el criterio de calificar cada plato.

¿Quién es el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026, hoy?

La lista es sorpresiva. Algunos protagonistas no venían fallando, pero un mal día puede costar el delantal negro. Estos son los siete cocineros en riesgo para la jornada de eliminación:

Virginia Lizcano.

Víctor Tarazona.

Marcela Carvajal.

Tavo Bernate.

Martica Restrepo.

Emiro Navarro.

Verónica Orozco.

MasterChef Colombia 2026: lista de todos los eliminados

Por ahora, hay un registro de ocho celebridades que han tenido que dejar sus delantales en la cocina:

Hugo Gómez

Angélica Blandón

Diana Mina

Lina Tejeiro

Luisa Vergara ‘Lui’

Iván Marín

Milena López

Sebastián Vega

¿Dónde ver en vivo y a qué hora la eliminación de MasterChef Celebrity Colombia 2026? TV y streaming

Usted podrá ver MasterChef Celebrity Colombia en vivo a las 9:00 p.m. por la señal de televisión abierta del Canal RCN entre semana, o los domingos a partir de las 8:00 p.m. Si prefiere la opción online, tiene la opción seguir cada capítulo desde su celular con la app del Canal RCN o entrar directamente a su plataforma digital para disfrutar del programa por internet.

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