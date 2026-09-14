Juan Reynoso vuelve a la Liga MX para tomar el banquillo del Necaxa

El técnico peruano inicia una nueva etapa en Aguascalientes y tendrá nueve jornadas para intentar cambiar el rumbo de los Rayos

Reynoso regresa al Necaxa tras la salida de Varini | Imago7

Juan Reynoso está de regreso en el fútbol mexicano. Necaxa confirmó al entrenador peruano como nuevo director técnico del primer equipo para tomar el lugar de Martín Varini, quien dejó el cargo después de la derrota frente al Puebla y de una serie de resultados que alejaron a los Rayos de los primeros lugares del Apertura 2026.

La llegada de Reynoso representa también un reencuentro con una institución que ocupa un lugar dentro de su carrera. El peruano terminó su etapa como futbolista profesional con Necaxa y posteriormente inició en Aguascalientes su camino dentro de los cuerpos técnicos, cuando trabajó como auxiliar antes de comenzar su trayectoria como entrenador.

Aquí cerró una etapa y comenzó otra. Hoy abre una nueva como Director Técnico de nuestro equipo. Juan Reynoso es oficialmente el entrenador de los Rayos del Necaxa. ¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚! #HastaElAlmaGrita ⚡ pic.twitter.com/IvkOvCczJ1 — Club Necaxa (@ClubNecaxa) September 14, 2026

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Desde entonces, Reynoso construyó un recorrido entre Perú y México. En su país consiguió títulos de liga con Universitario de Deportes y FBC Melgar, mientras que en la Liga MX estuvo al frente de Puebla y Cruz Azul. Su etapa con La Máquina quedó marcada por el campeonato del Guardianes 2021 y la conquista posterior del Campeón de Campeones.

El estratega también pasó por la selección de Perú, experiencia que amplió su recorrido antes de volver al fútbol de clubes. Ahora regresa a Aguascalientes para hacerse cargo de un Necaxa que necesita recuperar puntos durante la segunda mitad de la fase regular y mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente etapa del torneo.

El movimiento en el banquillo se produjo después del cierre del ciclo de Martín Varini, quien había asumido la dirección técnica de los Rayos en diciembre de 2025. Durante el Clausura 2026, Necaxa terminó en la posición 15 con 18 puntos, mientras que el Apertura comenzó con victorias consecutivas sobre Atlante y Monterrey.

Ese arranque no logró sostenerse. Después del triunfo frente a Rayados, Necaxa acumuló cuatro derrotas y dos empates en Liga MX, una racha que terminó por comprometer la continuidad del técnico uruguayo. La caída 0-1 contra Puebla en el Estadio Victoria, definida con un gol de Mathías Thomas al 90+3, terminó por cerrar su proceso.

Varini se marchó con un balance total de ocho victorias, cinco empates y 14 derrotas durante su etapa al frente del conjunto de Aguascalientes. La directiva no tardó en definir a su reemplazo y recurrió a Reynoso para encarar las nueve fechas que todavía quedan por disputarse en la fase regular.

El nuevo entrenador estará acompañado por Enrique Meza, Pablo Zegarra, Mario Maldaña y Rosalío Díaz, integrantes del cuerpo técnico anunciado por la institución. Su primera tarea será preparar la visita al Atlético de San Luis, partido que marcará el comienzo de esta nueva etapa en el banquillo rojiblanco.

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¿Qué partidos le restan al Necaxa en el Apertura 2026?

Necaxa todavía tiene nueve encuentros por disputar, cinco como visitante y cuatro en el Estadio Victoria. El calendario oficial contempla compromisos ante América y Chivas, además de la visita a Pachuca y el cierre de la fase regular frente a Querétaro.

Jornada 9: Atlético de San Luis vs Necaxa | 19 de septiembre

Atlético de San Luis vs Necaxa | 19 de septiembre Jornada 10: Necaxa vs América | 27 de septiembre

Necaxa vs América | 27 de septiembre Jornada 11: Pachuca vs Necaxa | 11 de octubre

Pachuca vs Necaxa | 11 de octubre Jornada 12: Necaxa vs Atlas | 16 de octubre

Necaxa vs Atlas | 16 de octubre Jornada 13: Chivas vs Necaxa | 20 de octubre

Chivas vs Necaxa | 20 de octubre Jornada 14: Necaxa vs FC Juárez | 23 de octubre

Necaxa vs FC Juárez | 23 de octubre Jornada 15: Santos Laguna vs Necaxa | 1 de noviembre

Santos Laguna vs Necaxa | 1 de noviembre Jornada 16: Necaxa vs Tijuana | 6 de noviembre

Necaxa vs Tijuana | 6 de noviembre Jornada 17: Querétaro vs Necaxa | 22 de noviembre

Reynoso tendrá así nueve jornadas para implementar su propuesta y buscar una reacción del equipo antes de que concluya la fase regular. Su regreso al Necaxa cierra un ciclo que comenzó como futbolista y auxiliar, y abre ahora una etapa desde el puesto principal del banquillo, con la misión inmediata de recuperar resultados en el Apertura 2026.

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