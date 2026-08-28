Erik Lira, a un paso de Europa: Monaco y Cruz Azul ya tendrían acuerdo para el fichaje del mediocampista

El mediocampista mexicano estaría cerca de dejar La Máquina en una operación de ocho millones de euros más tres en variables

Monaco y Cruz Azul habrían alcanzado un acuerdo para el traspaso de Erik Lira al fútbol francés. El conjunto del Principado habría aceptado pagar ocho millones de euros más tres en variables por el mediocampista mexicano, después de varias semanas de negociaciones entre ambas instituciones.

La operación se habría destrabado durante las últimas horas y los clubes ya estarían trabajando en el papeleo y los últimos detalles necesarios para concretar el movimiento. Lira tendría previsto viajar al Principado en los próximos días para realizar los exámenes médicos y, en caso de superarlos, firmar el contrato que lo convertiría oficialmente en nuevo jugador del Monaco.

El movimiento, sin embargo, todavía estaría esperando ajustes en la plantilla del conjunto rojiblanco. Uno de ellos es la salida de Folarin Balogun, delantero estadounidense cuya marcha abriría el espacio para completar la incorporación del capitán de Cruz Azul.

Erik Lira estaría listo para viajar a Mónaco

Las negociaciones atravesaron diferentes etapas durante las últimas semanas. La Máquina rechazó dos propuestas del club albirrojo al considerar que las cantidades ofrecidas no cumplían con sus pretensiones económicas, aunque desde La Noria siempre existió disposición para continuar las conversaciones debido al interés del jugador por dar el salto al fútbol europeo.

La segunda oferta había quedado por debajo de lo que esperaba la directiva cementera, que buscaba superar el rango de seis a siete millones y también había planteado conservar un porcentaje de los derechos económicos del futbolista pensando en una futura transferencia. Posteriormente, Monaco incrementó su propuesta y comenzó a acercarse a las condiciones establecidas por La Máquina.

Joel Huiqui también había reconocido esta semana que las conversaciones se encontraban en la parte final. La situación provocó que Lira quedara fuera de las últimas convocatorias de Cruz Azul, primero ante Atlas y posteriormente para el partido frente a Necaxa que se jugará este viernes 28 de agosto, mientras el club le daba espacio para resolver una operación determinante para su carrera.

La intención de Lira siempre fue continuar su trayectoria en Europa. El mediocampista descartó la posibilidad para jugar con Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos y decidió esperar una alternativa en el viejo continente. Su rendimiento con Cruz Azul y sus actuaciones con la selección mexicana terminaron por colocarlo en el radar del ocho veces campeón de Ligue 1.

De completarse los exámenes médicos y la documentación pendiente, Erik Lira comenzaría su primera experiencia en Europa con uno de los clubes históricos de Francia, donde anteriormente jugó Rafael Márquez. Después de varias ofertas, contrapropuestas y semanas de negociación, el acuerdo entre Cruz Azul y Monaco estaría finalmente encaminado para llevar al mexicano a la Ligue 1.

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