Cruz Azul tendría una importante baja ante Atlante

Pese a que Cruz Azul llegará ante el Atlante prácticamente con plantilla completa, la Máquina Cementera tendría una baja considerable: Rodolfo Rotondi

Cruz Azul, en vilo por Rodolfo Rotondi | Imago7

Cruz Azul afrontará el partido ante el Atlante de la jornada 3 del Apertura 2026 con prácticamente todo su plantel disponible, aunque mantiene una duda importante de última hora. Rodolfo Rotondi trabajó por separado en los entrenamientos debido a molestias físicas y su presencia en el encuentro permanece en suspenso, por lo que el cuerpo técnico esperará hasta las horas previas al partido para tomar una decisión. En caso de que el argentino no se recupere a tiempo, el conjunto celeste ya analiza variantes para cubrir la banda izquierda, en busca de mantener el equilibrio ofensivo y sumar una nueva victoria en el torneo. Para más información da click en el siguiente link.

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