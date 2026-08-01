Cruz Azul pierde demanda ante FIFA por Rodrigo Huescas y podría quedarse sin fichar

La FIFA rechazó la demanda del club celeste, validó la cláusula de rescisión con la que salió el mexicano rumbo al FC Copenhague y fijó un plazo de 45 días para cumplir un pago 300 mil dólares.

Rodrigo Huescas | Nigel Keene Prosportsimages Dppi via AFP

Cruz Azul sufrió un duro golpe ante la FIFA. La Cámara de Resolución de Disputas rechazó la demanda presentada contra Rodrigo Huescas y el FC Copenhague, al determinar que el futbolista no rompió su contrato de manera unilateral, sino que salió del club mediante la ejecución válida de la cláusula de rescisión de dos millones de dólares establecida para equipos europeos.

El organismo ordenó al conjunto cementero pagar 300 mil dólares al lateral mexicano, correspondientes al 15% de la operación pactada en su contrato. Si el club no cumple con el pago dentro del plazo establecido, podría recibir una prohibición para registrar nuevos jugadores.

¿Por qué perdió Cruz Azul la demanda ante FIFA?

El conflicto surgió tras la salida de Rodrigo Huescas al FC Copenhague en julio de 2024. Cruz Azul argumentó que el jugador había abandonado al equipo y rescindido su contrato sin causa justificada, además de acusar al club danés de inducir el incumplimiento contractual.

La institución mexicana reclamó inicialmente una indemnización de cinco millones de dólares y posteriormente ajustó su petición a tres millones, además de solicitar sanciones deportivas tanto para Huescas como para el conjunto danés. Sin embargo, la FIFA concluyó que la cláusula 18 del contrato era una auténtica cláusula de rescisión (buy-out clause) y no una cláusula de indemnización por incumplimiento, como sostenía Cruz Azul.

La resolución señala que el FC Copenhague notificó su intención de ejecutar esa cláusula, posteriormente depositó los dos millones de dólares previstos en el contrato y, con ello, quedó perfeccionada la salida del jugador. Para la Cámara, Huescas no abandonó el club ni rompió unilateralmente su contrato, sino que quedó liberado mediante un mecanismo previamente aceptado por ambas partes.

Asimismo, la FIFA destacó que las negociaciones para renovar el contrato del futbolista nunca se concretaron en un nuevo acuerdo, por lo que el único documento vigente seguía siendo el firmado en 2022, incluyendo la cláusula de rescisión para clubes europeos.

Cruz Azul deberá pagar 300 mil dólares a Rodrigo Huescas

Además de rechazar la demanda del club mexicano, la Cámara dio parcialmente la razón a la contrademanda presentada por Huescas.

El contrato establecía que, en caso de una venta del futbolista, recibiría el 10% del monto de la operación y un 5% adicional cuando esta fuera de entre uno y dos millones de dólares. Como el FC Copenhague pagó exactamente dos millones para ejecutar la cláusula de rescisión, el jugador reclamó el 15% de esa cantidad.

Cruz Azul argumentó que no existió una venta, sino una ruptura contractual, por lo que ese porcentaje no era aplicable. No obstante, la FIFA concluyó que la ejecución de una cláusula de rescisión también constituye una transferencia del jugador hacia otro club, ya que implica el cambio de registro y de empleador a cambio de una contraprestación económica.

Por ello, ordenó que Cruz Azul pague a Huescas 300 mil dólares, además de un interés anual del 5% calculado desde el 2 de septiembre de 2024, fecha en la que el futbolista presentó formalmente su reclamación.

¿Qué pasa si Cruz Azul no paga?

La resolución establece que Cruz Azul tendrá 45 días a partir de la notificación oficial para liquidar los 300 mil dólares más los intereses correspondientes.

Si el club incumple y Rodrigo Huescas solicita la ejecución de la decisión, la FIFA impondrá una prohibición para registrar nuevos jugadores, tanto a nivel nacional como internacional, por un máximo de tres periodos de transferencias consecutivos.

La sanción se levantará de inmediato una vez que el club liquide la totalidad del adeudo. En caso de persistir el incumplimiento, el asunto podrá remitirse al Comité Disciplinario de la FIFA.

Pese al fallo, Cruz Azul aún conserva la posibilidad de impugnar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), instancia a la que puede acudir dentro de los 21 días posteriores a la notificación oficial de la resolución.

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