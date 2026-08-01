Diego Mejía explota contra la filosofía del Loco Abreu: “Debe ser durísimo jugar a esto”

El Atlético de San Luis y los Xolos de Tijuana empataron con un 0-0 en el Estadio Libertad Financiera bajo el marco de la jornada 3 del Clausura 2026

Diego Mejía no escondió su postura sobre las diferentes formas de entender el fútbol. Después del empate 0-0 entre Atlético de San Luis y Xolos de Tijuana en el Estadio Alfonso Lastras, correspondiente a la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX, el técnico potosino habló sobre el planteamiento de Sebastián Abreu y, aunque aseguró respetar los métodos utilizados por su colega para conseguir resultados, dejó claro que su equipo seguirá con la posesión del balón como principal herramienta para competir.

“Es completamente respetable los medios que utilices para sacar puntos, pero yo no siento el futbol de esta manera. La verdad que lo admiro, no sé cómo convencer a un plantel completo y al mejor jugador mexicano de la actualidad (Gilberto Mora) de que corra para atrás. Debe de ser durísimo como jugador jugar a esto”, señaló.

El mensaje de Diego Mejía llegó después de un encuentro en el que Atlético de San Luis tuvo las ocasiones más claras, pero se encontró con un Tijuana ordenado en defensa que sostuvo el empate y conservó la cima momentánea del Apertura 2026 con siete puntos. El conjunto potosino generó peligro desde los primeros minutos con un disparo de Leonardo Flores que se estrelló en el poste, además de intentos de Sébastien Salles-Lamonge y Eduardo Águila, aunque no consiguió superar la resistencia fronteriza.

La referencia de Mejía apareció después de que el Loco Abreu defendiera la propuesta de Xolos y asegurara que no está dispuesto a priorizar la posesión si esta no se traduce en puntos. Para el estratega de Atlético de San Luis, en cambio, el control del balón representa una parte fundamental de la identidad que busca construir con su equipo.

“Tengo que ser súper honesto, nunca me había enfrentado a una línea de siete defensivos, no quise romper el partido porque no lo vi necesario, no quise meterme en el juego que ellos querían. Necesitábamos sumar dos puntos, vamos por el camino correcto, veo al equipo muy bien, luego de los años complicados estamos muy cerca de pegar en ese clavo para que los partidos sean mejores”, explicó.

El cuadro potosino mantuvo la iniciativa durante gran parte del encuentro y después del descanso volvió a generar peligro con oportunidades de Miguel García y Leonardo Flores. Mejía modificó su ataque con los ingresos de Felipe Mora, Luis Nájera, Santiago Muñoz y Anderson Duarte, pero la defensa de Xolos resistió hasta el final. Santiago Muñoz tuvo la última gran oportunidad al minuto 89 con un cabezazo que Antonio Rodríguez controló, mientras Felipe Mora rozó la escuadra en el tiempo añadido.

La filosofía de Mejía también estará presente en la Leagues Cup. El técnico potosino adelantó que su equipo buscará mantener la posesión ante los clubes de la MLS y confía en que esa propuesta pueda llevarlos a conseguir resultados importantes.

“Le vamos a quitar el balón a Miami, a Orlando, a Nashville, como lo hicimos con Tigres, con Cruz Azul y como lo hicimos hoy. Es nuestro medio para conseguir nuestros resultados. Es motivante”, sentenció.

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