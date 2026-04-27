Cruz Azul vs Necaxa en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 17

Antecedentes del Cruz Azul vs Necaxa y últimos resultados en la Liga MX

Cruz Azul tiene tres juegos al hilo sin perder contra Necaxa, con el último resultado un 1-1 en la jornada 14 del torneo Apertura 2025. Antes de ello dos triunfos cementeros: 1-3 en el Clausura 2025 y 3-0 en el Apertura 2024. A continuación los resultados inmediatos:

Necaxa 1-1 Cruz Azul | Jornada 14 | Apertura 2025

Necaxa 1-3 Cruz Azul | Jornada 4 | Clausura 2025

Cruz Azul 3-0 Necaxa | Jornada 11 | Apertura 2024

Cruz Azul 1-2 Necaxa | Jornada 12 | Clausura 2024

Necaxa 1-3 Cruz Azul | Jornada 11 | Apertura 2023