Cruz Azul vs Necaxa en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 17
No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido en el regreso de la Máquina al Estadio Azteca
El Necaxa responde en la siguiente acción
MIN 02 | Cruz Azul 0-0 Necaxa: Franco Rossano se hizo de un espacio por la izquierda y logró mandar un centro al área, el cual se paseó por toda la zona, solo que Ricardo Monreal no pudo empujar el esférico
La Máquina estuvo cerca de sacarle proveco a un tiro de esquina
MIN 01 | Cruz Azul 0-0 Necaxa: Después de ganar un tiro de esquina en los primeros segundos, desde la punta de la izquierda se buscó en el corazón del área a Willer Ditta, solo que no pudo conectar la pelota de la mejor manera.
¡Arranca el partido! Ya se juega el Cruz Azul vs Necaxa en el Estadio Azteca
MIN 00 | Cruz Azul 0-0 Necaxa: Pita el árbitro del partido y ya se juega el duelo entre Cruz Azul y Necaxa en el Estadio Azteca para cerrar la jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX
Todo listo para el partido
Los jugadores ya terminaron el calentamiento previo al partido de esta tarde y solo falta celebrar el protocolo de la Liga MX para sí dar paso al silbatazo inicial.
Una nueva era comienza en Cruz Azul…
Después de darse a conocer la destitución de Nicolás Larcamón a media semana y anunciar a Joel Huiqui como estratega interino, el técnico mexicano hará su debut al frente del plantel, trabajando de la mano con Sergio Pinto, quien estuvo al frente de los juveniles del club.
La Máquina ya se encuentra en el Estadio Azteca
El Cruz Azul ya se encuentra en el Coloso de Santa Úrsula, donde buscará reencontrarse con la victoria en su regreso al Coloso de Santa Úrsula, luego de jugar como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, Estadio Olímpico Universitario y en el Estadio Cuauhtémoc
Liga MX: alineaciones del Cruz Azul vs Necaxa para la jornada 17, al momento
Cruz Azul: Kevin Mier; Omar Campos, Willer Ditta, Jorge Rodarte; Erik Lira, Agustín Palavecino, Amaury García, Charly Rodríguez, José Paradela, Rodolfo Rotondi; Gabriel Fernández.
Necaxa: Luis Unsain; Agustín Oliveros, Francisco Méndez, Franco Rossano, Raúl Martínez; Danny Leyva, Kevin Ante, Lorenzo Faravelli, Rogelio Cortéz, Israel Tello; Ricardo Monreal.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
Las apuestas en Caliente MX colocan a Cruz Azul como amplio favorito esta noche. El momio para la victoria celeste es de -286, por un +710 para el triunfo de los Rayos. El empate también paga con números positivos: +410.
Antecedentes del Cruz Azul vs Necaxa y últimos resultados en la Liga MX
Cruz Azul tiene tres juegos al hilo sin perder contra Necaxa, con el último resultado un 1-1 en la jornada 14 del torneo Apertura 2025. Antes de ello dos triunfos cementeros: 1-3 en el Clausura 2025 y 3-0 en el Apertura 2024. A continuación los resultados inmediatos:
Necaxa 1-1 Cruz Azul | Jornada 14 | Apertura 2025
Necaxa 1-3 Cruz Azul | Jornada 4 | Clausura 2025
Cruz Azul 3-0 Necaxa | Jornada 11 | Apertura 2024
Cruz Azul 1-2 Necaxa | Jornada 12 | Clausura 2024
Necaxa 1-3 Cruz Azul | Jornada 11 | Apertura 2023
¿Dónde ver en vivo el Cruz Azul vs Necaxa? Canales de TV y transmisión streaming
El juego entre Cruz Azul y Necaxa se podrá ver en vivo por TV en México mediante las señales de Canal 5, TUDN y ViX. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles del duelo en nuestro tradicional minuto a minuto.
Clausura 2026: horario del partido Cruz Azul vs Necaxa, hoy 26 de abril de 2026
Cruz Azul vs Necaxa, partido de la jornada 17 del Clausura 2026, se disputará hoy domingo 26 de abril del 2026 en punto de las 19:05 horas (tiempo del centro de México).