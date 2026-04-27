De cambio a expulsado: Emilio Lara deja a Necaxa con 10 en menos de un minuto ante Cruz Azul

El jugador dejó a su equipo en desventaja tras una acción determinante en el cierre del partido de la jornada 17 en el Estadio Azteca

¡Duró segundos! Lara entra y se hace expulsar de inmediato. Imago 7

Una de las jugadas más llamativas de la jornada 17 en la Liga MX la protagonizó Emilio Lara, quien vivió una noche para el olvido tras ser expulsado en menos de un minuto después de ingresar de cambio en el duelo entre Cruz Azul y Necaxa del Clausura 2026. El defensor apenas había pisado el terreno de juego cuando vio la tarjeta roja, en una acción que marcó el rumbo del partido.

Lara ingresó en la recta final del encuentro con la intención de aportar frescura defensiva, pero en su primera intervención cometió una falta sobre Christian Ebere que avanzaba con peligro rumbo al arco. El árbitro Iván Antonio López no dudó en señalar la infracción como una oportunidad manifiesta de gol, por lo que mostró la tarjeta roja directa, dejando a su equipo con diez hombres de forma inmediata.

Expulsaron a Emilio Lara a los 30 segundos de haber entrado de cambio JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/cRNeYS6yd9 — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) April 27, 2026

La expulsión resultó determinante, ya que ocurrió en un momento en el que Necaxa buscaba reaccionar en el marcador. Sin embargo, la inferioridad numérica complicó aún más el panorama para los visitantes, que no lograron reponerse tras la decisión arbitral.

El episodio rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde aficionados y analistas destacaron lo inusual de la situación. No es común ver a un futbolista abandonar el campo prácticamente sin haber tenido tiempo de participar en el partido, lo que convirtió la acción en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Finalmente, la jugada de Emilio Lara quedó como un reflejo de lo que fue una noche complicada para Necaxa, que no solo sufrió la derrota, sino también una acción que condicionó sus opciones en el cierre del encuentro y que será recordada como una de las expulsiones más rápidas del torneo.

Las expulsiones más rápidas en la historia de la Liga MX

Las expulsiones más rápidas en la historia reciente de la Liga MX han dejado episodios insólitos, con jugadores que apenas pisan la cancha antes de ver la tarjeta roja. Casos como el de Misael Domínguez, expulsado a los 26 segundos en 2023, o Shayr Mohamed, quien vio la roja a los 42 segundos en su debut en el Apertura 2020, destacan por su inmediatez. También aparece Noé Maya, expulsado al minuto con 42 segundos en la jornada 7 del Apertura 2019; Jorge Sánchez con el América vio la roja al minuto 1 ante Juárez en el Clausura 2020. Además de registros aún más extremos como el de Gustavo ‘Gusano’ Nápoles, con apenas 20 segundos en el campo en el 2002 ante Celaya, reflejando lo impredecible del fútbol mexicano.

TE PUEDE INTERESAR