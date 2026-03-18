Cruz Azul se prepara para un abril intenso: Clásico joven y Concachampions a la vista

Los celestes quieren mantenerse como primer lugar dentro del Clausura 2026, además de mantener vivo el sueño del bicampeonato en el torneo regional

El Azul, cerca de encarar el reto de mantener el sueño de Liga y ‘Conca’ | Reuters

Cruz Azul vivirá un mes de abril cargado de desafíos que pondrán a prueba su rendimiento en la Liga MX y la Concachampions. Tras su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde superó a Monterrey con un global de 4-3, la Máquina se alista para enfrentar una serie de partidos determinantes que definirán su futuro en ambos torneos.

El primer reto llegará el 3 de abril, cuando la ‘Máquina Celeste’ reciba a Pachuca en la jornada 13 de la Liga MX, un duelo clave para seguir manteniendo su lugar en la cima de la clasificación. La escuadra hidalguense, hasta la jornada 11, ocupa el cuarto lugar general con 21 puntos, mientras que Cruz Azul se posiciona como líder con 26 unidades. El equipo celeste llegará con la motivación de haber avanzado en la Concachampions, pero también con la presión de no ceder puntos en la Liga MX. El partido contra los Tuzos es uno de los más esperados por la afición, pues el resultado podría consolidar su liderato en el torneo doméstico, o podría ponerlo al alcance de sus más cercanos perseguidores (incluidos los de la Bella Airosa).

Cinco días después, entre el 7 y el 9 de abril, Cruz Azul iniciará su participación en los cuartos de final de la Concachampions enfrentando a Los Angeles FC, un equipo que llega con grandes expectativas. Los californianos cuentan con figuras destacadas como Denis Bouanga, Hugo Lloris y Son Heung-min, quienes aportan calidad y experiencia al equipo. El primer duelo de esta serie promete ser intenso, ya que ambos equipos buscarán tomar ventaja en el marcador de cara a los partidos de vuelta programados entre el 14 al 16 de abril.

Finalmente, en medio de su compromiso dentro del torneo regional, también se incluye un enfrentamiento trascendental en la Liga MX. El 11 de abril, en la jornada 12, el equipo visitará al América, posiblemente en el Estadio Azteca, en una edición más del Clásico Joven. El encuentro entre capitalinos siempre genera gran expectación, y será otro de los grandes retos para la Máquina, que deberá mantener la calma y seguir sumando puntos en su lucha por el liderato del torneo. La rivalidad con el América añade una capa extra de presión, especialmente en un momento donde los de La Noria tendrá que equilibrar su participación en ambas competiciones.

El reto no se limitará a los jugadores, sino que también será importante la labor del cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón, que tendrá que gestionar las cargas físicas y mentales del equipo, además de ausencias y regresos en medio de un calendario apretado. Lesión de Rodolfo Rotondi, regreso de Kevin Mier, convocatorias de Erik Lira y Carlos Rodriguez a la selección mexicana… Cada partido será una prueba de resistencia, estrategia y cohesión grupal, algo esencial para que Cruz Azul logre mantener su paso firme.

El mes de abril será, sin duda, un periodo clave para Cruz Azul, con encuentros de gran exigencia tanto en la Liga MX como en la Concachampions. Cada uno de los partidos que afrontará tendrá un impacto significativo en la moral del equipo y en sus aspiraciones de éxito. La Máquina no solo buscará mantenerse en lo más alto de la clasificación de la liga local, sino también mantener el sueño del bicampeonato en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Calendario de Cruz Azul en el mes de abril

Así está el panorama de partidos de la Máquina para el siguiente mes:

Cruz Azul vs Pachuca | Jornada 13 Clausura 2026 | 4 de abril

Cruz Azul vs LAFC | Duelo de ida Concachampions | 7 al 9 de abril

América vs Cruz Azul | Jornada 14 Clausura 2026 | 11 de abril

LAFC vs Cruz Azul | Duelo de vuelta Concachampions | 14 al 16 de abril

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