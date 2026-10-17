Betis vs Barcelona en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 9

Duelo en la parte alta de la tabla del fútbol español entre béticos y azulgranas

Sigue el minuto a minuto del Betis vs Barcelona, en vivo. | Claro Sports.

¿A qué hora inicia el Betis vs Barcelona hoy 17 de octubre de 2026?

El partido entre Real Betis y Barcelona está programado para este sábado 17 de octubre a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El enfrentamiento corresponde a la novena jornada de LaLiga 2026-2027 y tendrá como protagonistas a dos equipos que se encuentran entre los tres primeros lugares de la clasificación.

Alineaciones del Betis vs Barcelona para la jornada 9, al momento

Los entrenadores Manuel Pellegrini y Hansi Flick definirán sus respectivos equipos titulares antes del inicio del encuentro. Mientras se confirman las alineaciones oficiales, estos son los posibles once iniciales del Betis y Barcelona para la jornada 9 del campeonato español.

Real Betis (alineación probable): Álvaro Vallés; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Diego Gómez, Fran García; Facundo Bernal, Dani Ceballos, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso, Abde Ezzalzouli y Cucho Hernández.

Barcelona (alineación probable): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Karim Adeyemi y Gabriel Jesús.

¿Dónde ver el Betis vs Barcelona en vivo? Canales de TV y streaming online

El encuentro entre Real Betis y Barcelona podrá seguirse en México a través de Sky Sports, señal que cuenta con los derechos de transmisión de LaLiga. Los aficionados también tendrán la posibilidad de acceder al partido mediante Sky+ y los servicios de izzi que incluyan la señal correspondiente.

El Barcelona visita al Real Betis este sábado 17 de octubre de 2026, en uno de los encuentros de la jornada 9 de LaLiga de España. El Estadio La Cartuja de Sevilla será el escenario del enfrentamiento entre el líder del campeonato y uno de sus principales perseguidores. Los dirigidos por Hansi Flick buscarán extender su racha de victorias, mientras que el conjunto de Manuel Pellegrini intentará aprovechar su condición de local para acercarse a la primera posición.

El Barcelona llega con 24 puntos de 24 posibles, producto de ocho victorias consecutivas, además de registrar 34 goles a favor y siete en contra. Una nueva victoria le permitiría firmar el mejor inicio de temporada de su historia en LaLiga, con nueve triunfos en sus primeros nueve compromisos. Los azulgranas también buscarán mantener su ventaja en la clasificación antes de sus próximos enfrentamientos contra el Paris Saint-Germain en la Champions League y el Real Madrid en el Clásico español.

Por su parte, el Real Betis ocupa el tercer puesto con 19 unidades, cinco menos que el Barcelona, tras conseguir seis victorias, un empate y una derrota. El equipo sevillano llega después de superar 5-2 al Osasuna en el campeonato español y 3-2 al Porto en la Champions League. El encuentro también genera interés en México por la presencia de Álvaro Fidalgo en el plantel verdiblanco, aunque su participación dependerá de la decisión técnica de Pellegrini.