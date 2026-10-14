¿Qué hace el representante de Erik Lira en Valencia?

Tarek Sebiat, uno de los agentes de StayPro, visitó a Braulio Vázquez, director deportivo del equipo que dirige Javier Aguirre, y aumenta los rumores alrededor del jugador de Cruz Azul

Agente de Erik Lira visita Valencia| JOSE MIGUEL FERNANDEZ/NURPHOTO VIA AFP, Imago7

Erik Lira estuvo a nada de dar el salto a Europa este verano. El Monaco tenía un acuerdo con jugador, pero no se pudo concretar la operación porque el equipo del Principado no liberó una plaza extracomunitaria. El sueño de jugar en el Viejo Continente se puso en pausa, pero podría reactivarse desde España.

La llegada de Javier Aguirre al Valencia levantó una nueva ola de rumores de exportaciones de jugadores mexicanos, que toman mayor fuerza por la presencia del agente de Lira este miércoles en las instalaciones del Valencia. Varios medios locales mostraron a Tarek Sebiat, uno de los agentes de Stay Pro, llegando a la ciudad deportiva del equipo para reunirse con el director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez.

A su salida de las instalaciones de Paterna, Sebiat fue preguntado por varios medios locales sobre la reunión y un posible fichaje de Lira, pero se limitó a responder: “Good player. No comment” (“Buen jugador, sin comentarios”). Eso sí, lo hizo entre risas por la insistencia de los periodistas sobre el jugador mexicano.

🚨 TAREK SEBIAT parla amb @Elpartitdelauna a la seua eixida de Paterna després de estar amb BRAULIO VÁZQUEZ. 🔥 Sobre ERIK LIRA: "BON JUGADOR, SENSE MÉS COMENTARIS". https://t.co/fmoK9ESy2B — El partit de la una (@Elpartitdelauna) October 14, 2026

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Según información de Superdeporte, estos contactos iniciales son parte del modus operandi habitual del nuevo director deportivo del Valencia, buscando hacerse con jugadores libres o acordar fichajes con mejores condiciones que las que tendrían de entablar negociaciones más tarde en el proceso.

Lira tiene contrato con Cruz Azul hasta junio de 2029. Según datos de Transfermarkt, su valor de mercado rondaría los 14 millones de euros. La situación económica del equipo ché no es la mejor y no fueron protagonistas en el mercado de verano, ya que solo ficharon a Arnau Martínez por 5 millones de euros y al japonés Ryunosuke Sato por 4. Eso sí, necesitan cambiar el rumbo de la temporada porque van penúltimos en LaLiga.

Edson Álvarez no está en la agenda del Valencia

Otro futbolista mexicano que tiene relación con la agencia StayPro es Edson Álvarez, pero el acuerdo con el mundialista en 2018, 2022 y 2026 es solo para temas de publicidad, por lo que su nombre no habría sido tratado con el Valencia.

Edson no ha tenido regularidad en los últimos meses. El West Ham, el dueño de su carta, le mandó a prestamos al Fenerbahçe en agosto del 2025, pero jugó apenas 18 partidos tras el despido de Mourinho y las lesiones del mexicano. Volvió al equipo inglés, que descendió a la Championship, pero no cuenta para Nuno, ya que solo tiene 75 minutos disputados en la Copa de la Liga esta temporada.

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Los mexicanos que han estado a las órdenes de Aguirre en el fútbol español

En el pasado, Javier Aguirre ha contado con jugadores mexicanos en los distintos equipos que ha dirigido en la Liga española, como fue el caso de Manuel Vidrio y Carlos Ochoa con el Osasuna, además de Efraín Juárez y Pablo Barrera en el Zaragoza y Héctor Moreno en el Espanyol. El ‘Vasco’ no cerró la puerta a la posibilidad de llevar a jugadores mexicanos al Valencia:

“Voy a ver, sentarme con el director deportivo y ver lo que le falta al equipo. Veremos cómo está el presupuesto y el mercado. Tomaremos decisiones. No puedo adelantar nada”, dijo el 23 de septiembre.

Días después, Aguirre habló del caso concreto de Erik Lira: “Es un jugador sensacional como muchísimos jugadores mexicanos que hay por ahí que pueden jugar en Europa tranquilamente, pero bueno, en este momento no te puedo contestar concretamente esto de nada. No me atrevería a decir nada porque no tengo bien diagnosticado cómo está el escenario, qué necesidades tiene el equipo. Date cuenta que yo soy empleado del club, no manejo dineros ni presupuestos“.