Clasificación General Clásico RCN 2026: ¿Quién se llevó el triunfo de la Etapa 1 este 17 de octubre?

En Claro Sports se pueden informar de todas las clasificaciones generales y por etapas del Clásico RCN en la edición 2026.

Etapa 1 Clásico 2026 | AFP: Ivanov

Iniciaron las acciones del Clásico RCN 2026. Una de las competencias del ciclismo colombiano que más ha dado de que hablar a lo largo de toda la historia terminó su primera etapa en Zipaquirá. Tras más de cuatro horas de carrera, Wilmar Paredes del Team Medellín se hizo con la primera victoria del certamen y ratificó su rótulo de favorito. Además, acumulo su decimoquinto triunfo del presente año y viene de ganar tres etapas en el Clásico RCN 2025.

Clasificación y posiciones de la Etapa 1 en el Clásico RCN 2026, al momento

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Wilmar Paredes Team Medellín 04:11:00 2. Kevin Castillo Orgullo Paisa m.t. 3. Alejandro Osorio Orgullo Paisa +1 4. Adrián Bustamante GW Erco Sportfitness +2 5. Jaider Muñoz Team Sistecredito +3 6. Sergio Henao NU Colombia +3 7. Diego Camargo Team Medellín +3 8. Andrés Ardila NU Colombia +4 9. Wilson Peña Team Sistecredito +4 10. Daniel Carvajal GW Erco Sportfitness +5

MÁS INFORMACIÓN: Wilmar Paredes ratifica su favoritismo y se queda con la etapa 1 del Clásico RCN

Clasificación general del Clásico RCN este 17 de octubre de 2026

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Wilmar Paredes Team Medellín 04:11:00 2. Kevin Castillo Orgullo Paisa +4 3. Alejandro Osorio Orgullo Paisa +7 4. Adrián Bustamante GW Erco Sportfitness +12 5. Jaider Muñoz Team Sistecredito +13 6. Sergio Henao NU Colombia +13 7. Diego Camargo Team Medellín +13 8. Andrés Ardila NU Colombia +14 9. Wilson Peña Team Sistecredito +14 10. Daniel Carvajal GW Erco Sportfitness +15

¿Qué otros campeones de la Etapa 1 hubo en el Clásico RCN 2026?

En esta edición 2026 de una de las carreras más importantes del ciclismo colombiano, hay varios corredores que ya saben lo que es gritar campeón de esta competición:

Diego Camargo (Team Medellín-EPM): Actual campeón de la ronda nacional (2025) y principal favorito para defender el título.

(Team Medellín-EPM): Actual campeón de la ronda nacional (2025) y principal favorito para defender el título. Kevin Castillo (Orgullo Paisa): Campeón del Clásico RCN 2024.

(Orgullo Paisa): Campeón del Clásico RCN 2024. Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM): Cuádruple campeón histórico del Clásico RCN (2008, 2012, 2016 y 2019).

(Team Medellín-EPM): Cuádruple campeón histórico del Clásico RCN (2008, 2012, 2016 y 2019). Fabio Duarte (Team Medellín-EPM): Campeón del Clásico RCN 2021.

(Team Medellín-EPM): Campeón del Clásico RCN 2021. Javier Jamaica (Nu Colombia): Campeón de otras pruebas del calendario nacional como la Clásica del Carmen de Viboral y presente en la nómina de su equipo.

Horario, ruta y dónde ver en vivo la siguiente Etapa del Clásico RCN 2026

La segunda etapa del Clásico RCN en esta edición 2026 se llevará a cabo el domingo 18 de octubre, según el cronograma establecido. El banderazo inicial está pensado para las 9:00 a.m., una hora después de la etapa de inicio. Los cambios de temperatura van a ser un aspecto clave en el transcurso del trazado.

En total son 131.3 kilómetros de distancia en esa etapa con pasos por Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Alto de La Tribuna, Sasaima, Villeta, Guaduas y Honda. Los departamentos que serán testigos del talento colombiano cima de las dos ruedas serán Cundinamarca y Tolima. Tres puertos de montaña y dos descensos son el atractivo principal de la jornada de domingo 18 de octubre.

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