Cruz Azul vs Juárez en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 12

La Máquina recibe al último lugar de la tabla general, con el objetivo de dejar atrás la racha de tres juegos al hilo sin triunfo

Cruz Azul vs Juárez, en vivo la Liga MX | Claro Sports

Cruz Azul recibe a Juárez en partido correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este sábado 17 de octubre la Máquina recibe a los Bravos en la cancha del Estadio Azteca, en un encuentro que se disputará a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) y en el cual los capitalinos buscarán poner fin a su racha de tres juegos al hilo sin triunfo.

Los dirigidos por Joel Huiqui llegarán a la cita como el séptimo lugar de la tabla general con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas, con 22 goles anotados por 21 recibidos. A pesar de encontrarse en zona de Liguilla, Cruz Azul tiene tres duelos sin ganar: derrota frente a Monterrey y empates ante Toluca y Pumas son sus antecedentes recientes.

Del otro lado los comandados por Gustavo Lema son últimos de la clasificación con cuatro unidades, luego de sus nueve descalabros, un empate y una victoria, con ocho goles a favor y 26 en contra.

Fecha, horario y dónde ver el Cruz Azul vs Juárez del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Cruz Azul y Juárez, correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se jugará este sábado 17 de octubre de 2026 en punto de las 21:10 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se podrán seguir en vivo y en directo a través de Canal 5, TUDN y ViX. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles, estadísticas, resumen, goles y resultado al momento en nuestro tradicional minuto a minuto.

Alineaciones probables del Cruz Azul vs Juárez para la jornada 12 de la Liga MX 2026

Cruz Azul contaría con plantel completo para el juego ante los Bravos de Juárez. La Máquina recupera a futbolistas como José Paradela, Carlos Rodolfo Rotondi, Ralph Orquín, Amaury García y Gonzalo Piovi, quienes atravesaron distintos problemas físicos durante las últimas semanas.

El técnico cementero, Joel Huiqui, podría realizar algunas modificaciones tomando en cuenta lo anterior, optando por un XI en el que podrían aparecer Amaury García, Carlos Rodolfo Rotondi y José Paradela.

Cruz Azul.- Kevin Mier, Willer Ditta, Erik Lira, Jeremy Márquez, Omar Campos, Amaury García, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rodolfo Rotondi y Gabriel Fernández.

Kevin Mier, Willer Ditta, Erik Lira, Jeremy Márquez, Omar Campos, Amaury García, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rodolfo Rotondi y Gabriel Fernández. Juárez.- Sebastián Jurado, Gilberto Sepúlveda, Jesús Murillo, Daniel Piña, Francisco Nevárez, Denzell García, Ramón Rodríguez, José Rodríguez, Ricardo Oliveira, Leonardo Rodríguez y Oscar Estupiñán.

Antecedentes y últimos resultados del Cruz Azul vs Juárez en la Liga MX

Cruz Azul tiene dominio sobre Juárez en el historial de Liga MX. La Máquina solo ha perdido dos de sus 13 duelos directos frente a los fronterizos, con dos empates y nueve victorias. La primera vez que se enfrentaron fue en agosto de 2019, con triunfo de 2-0 para los capitalinos. Antes ya habían coincidido en dos duelos de Copa MX: en 2016 y 2018, ambos con victorias celestes.

El último resultado fue un 3-4 a favor de Cruz Azul en la jornada 4 del torneo Clausura 2026. Un partido que los de la Noria ganaban 1-4 hasta el minuto 80, y en donde terminaron pidiendo la hora en la frontera.

Juárez 3-4 Cruz Azul | Jornada 4 | Clausura 2026

Cruz Azul 3-2 Juárez | Jornada 9 | Apertura 2025

Juárez 1-0 Cruz Azul | Jornada 2 | Clausura 2025

Cruz Azul 4-0 Juárez | Jornada 13 | Apertura 2024

Juárez 0-0 Cruz Azul | Jornada 2 | Clausura 2024

Cruz Azul 2-0 Juárez | Jornada 15 | Apertura 2023

Cruz Azul 1-0 Juárez | Jornada 9 | Clausura 2023

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 12?

El partido entre Cruz Azul y Juárez tiene un claro favorito… al menos en las apuestas. En Caliente MX el momio para el triunfo de los locales es de -304, es decir que ganarías 33 pesos por cada 100 apostados, mientras que la victoria de los visitantes presenta una cifra de +1000. El empate también tiene un momio positivo con +365.

En cuanto a resultados específicos, el que menos paga y el cual podría ser considerado más probable es el 2-0 a favor de Cruz Azul, cuyo momio es de +500. Otros resultados colocados son el 1-0 y 2-1 a favor de la Máquina con +600, así como el 3-0 para los de casa con +650.